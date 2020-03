Tirage au sort des finales de la Coupe Davis: l’Espagne, la Grande-Bretagne et la Serbie découvrent les adversaires du groupe

Le tirage au sort des finales de la Coupe Davis 2020 est terminé et l’Espagne, titulaire, lancera la défense de son titre contre la Russie et l’Équateur en phase de groupes.

L’Espagne a remporté le tournoi de l’année dernière à Caja Mágica à Madrid après avoir battu les finalistes surprise du Canada 2-0.

Les Canadiens occupent la tête du groupe B avec le Kazakhstan et les débutants en Suède.

Le tirage au sort officiel de la Coupe Davis par Rakuten Madrid Finals est terminé # DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C

– Finale de la Coupe Davis par Rakuten Madrid (@DavisCupFinals) 12 mars 2020

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne de Leon Smith a une tâche difficile car ils sont dans le groupe C avec les vainqueurs de la Coupe Davis 2018, la France et les champions de 2013, la République tchèque.

La Grande-Bretagne a atteint les demi-finales l’année dernière et a été battue 2-1 par les vainqueurs de l’Espagne.

Le groupe D comprendra la Croatie, l’Australie et la Hongrie, le groupe E comprend les États-Unis, l’Italie et la Colombie tandis que la Serbie, l’Allemagne et l’Autriche constituent le groupe G.

Les pays qui dominent leur groupe passeront à la phase à élimination directe avec les deux finalistes les plus performants.

Les équipes terminant en première place dans les groupes A et B affronteront les deux finalistes de groupe les plus performants, le vainqueur du groupe C affrontant le vainqueur du groupe F et le vainqueur du groupe D face au vainqueur du groupe E.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.