Tirage de la finale de Davis 2020

Alors que le tennis est paralysé pendant les six prochaines semaines à cause du coronavirus, le Coupe Davis Il pense déjà au mois de novembre, une date encore trop éloignée pour penser que la normalité ne s’est pas rétablie en temps voulu. Et avec cet esprit, il a contourné Fin 2020, qui se tiendra à Madrid du 23 au 29 novembre. Dans le tirage au sort d’aujourd’hui, les groupes qui composeront l’événement ont été connus, dans la deuxième édition après le renouvellement du format de la compétition. Nous passons en revue chacun de ces groupes, avec l’Espagne encadrée dans le groupe A, avec la Russie, avec laquelle ils ont déjà dû faire face en 2019 et l’Équateur.

Après avoir tenu les éliminatoires qui ont décerné les dernières places de la compétition, ce sont les six groupes parmi lesquels le champion de la Coupe Davis 2020 sortira, l’Espagne accueillant et défendant le titre auquel les grandes puissances choisiront une fois de plus. comme la Serbie, la France, la Russie, le Canada ou la Croatie:

Groupe A: Espagne, Russie et Equateur

Groupe b: Canada, Kazakhstan et Suède

Groupe c: France, Grande-Bretagne et République tchèque

Groupe d: Crocia, Australie et Hongrie

Groupe e: États-Unis, Italie et Colombie

Groupe F: Serbie, Allemagne et Autriche

En classant les champions de chaque groupe et les deux meilleures secondes, le chemin vers la finale a également été tiré au sort. L’Espagne, si elle remporte son groupe contre la Russie et l’Équateur, affrontera l’une des deux meilleures secondes de la compétition. La finale, qui se tiendra du 23 au 29 novembre, prête pour la date:

.