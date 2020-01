Todd Woodbridge choisit Shapovalov et Auger-Aliassime pour une percée à Melbourne

Todd Woodbridge, l’une des meilleures légendes australiennes du double ces derniers temps et maintenant analyste expert du jeu, affirme que les Canadiens Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime, du côté masculin, et les Américaines Sofia Kenin et Amanda Anisimova, du côté féminin. , seront les joueurs à surveiller lors du premier Grand Chelem de la saison – l’Open d’Australie – qui débutera à Melbourne le 20 janvier.

L’Open d’Australie a été une percée dans le passé pour de nombreuses jeunes stars – et Woodbridge pense que l’un de ces quatre joueurs peut réaliser le même résultat en 2020. S’adressant au site Web de l’Open d’Australie, Woodbridge a déclaré: “Cette fois, l’année dernière, j’ai fait une interview avec Felix et il venait de perdre en qualifications et ramenait l’avion à la maison avant le début du tournoi.

Maintenant, il se retrouve à 21 ans dans le monde après une année extraordinaire. Il a sauvegardé beaucoup de victoires en match, il a l’air vraiment confiant. Il construit un corps assez bon et robuste – on dirait physiquement qu’il va bien.

(Pour son âge) son corps est en avance sur la courbe, je pense. L’AO, avec le bon tirage, est une très grande opportunité pour lui. Nous avons vu tant de (jeunes) demi-finalistes, que ce soit Chung, ou Edmund, et Tsitsipas au cours des dernières années.

Il (Auger-Aliassime) serait celui que je chercherais à faire cela ». Woodbridge a également les yeux rivés sur un autre Canadien – le numéro 14 mondial Shapovalov. “Son jeu commence à se rapprocher. Il y aura le problème des cinq sets qui entrera en jeu.

C’est là que le problème a toujours été (pour les jeunes joueurs) – la cohérence, la concentration et les creux dans les matchs en cinq sets leur ont coûté. Mais Shapovalov mûrit à un bon rythme et commence à jouer un meilleur tennis en termes de choix du bon coup au bon moment – avant c’était un peu aléatoire.

(Lui et Auger-Aliassime sont) deux joueurs que je recherche pour aller en profondeur – quarts ou demi-finales. C’est ce que j’appelle pour l’un de ces deux ». Du côté des femmes, Woodbridge affirme que Kenin et Animisova sont celles à surveiller.

“Pour les femmes américaines, ce fut une année incroyablement excitante (en 2019) avec de grandes percées. Je pense que ça va continuer (pour Kenin). Elle a un vrai regard sur elle de confiance et de confiance en soi. Elle n’a pas l’air floconneuse, à défaut d’un meilleur mot – on dirait qu’elle peut supporter une certaine déception et ensuite le ramener. C’est celle que j’aime le look de “.