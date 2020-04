Todd Woodbridge craint d’être enfermé en Australie

Un horizon plein de doutes se profile sur le circuit du tennis dans les prochains mois, des enjeux qui concernent tous les joueurs professionnels. Le coronavirus Cela ne fait pas de discrimination, c’est vrai, mais cela n’affecte pas tout le monde également. Par exemple, Todd Woodbridge Il pense que le défi pour les Australiens en ce moment est beaucoup plus grand que pour les Européens. Voici comment il l’analyse dans une interview à L’âge, où il assure que le facteur «âge» sera également essentiel pour mesurer comment ses compatriotes surmonteront cette quarantaine.

Fondamentalement, Woodbridge met en garde contre plus de difficultés pour les Australiens en raison de la période de l’année. «Tous nos joueurs vont normalement en Europe pendant cette période de la saison, ils y jouent des tournois et regardent la lumière du soleil. En ce moment, nous sommes à un tournant complètement différent, une situation qu’aucun de ces joueurs australiens n’a connue auparavant, donc ce sera un vrai défi une fois cette période de l’année terminée », explique l’ancien numéro un mondial en double.

Mais les problèmes vont au-delà de la saison dans laquelle ils se trouvent. “Que pouvons-nous faire pour nous entraîner? Nous espérons que les installations sportives rouvriront en juin, mais ici en juin c’est l’hiver et nous n’avons pas beaucoup de pistes couvertes dans le pays. Tous ces éléments liés à la préparation et aux conditions des événements représenteront un véritable défi pour nos joueurs, il ne sera pas facile de revenir sur le circuit. Pourtant, nous devons rester positifs et essayer d’en tirer quelque chose de bon », a déclaré le Sydney.

«Si j’étais eux, en ce moment, ce que je ferais, c’est de programmer différents blocs d’entraînement et de voir quels exercices ils peuvent faire dans chacun d’eux, c’est ce dont ils ont vraiment besoin. Pour quoi s’entraînent-ils? Est-ce pour gagner en force? Est-ce pour améliorer l’endurance? Il faudrait qu’ils regardent le calendrier et voient quels sont leurs objectifs. Dans le cas d’un retour à la compétition en octobre, pour fixer une date, à quoi devraient ressembler mes six prochains mois? », Se demande Todd, un homme qui est resté étroitement lié au circuit professionnel depuis qu’il a disputé son dernier match en 2005.

Personne ne sait comment nous en sortirons, ni quand ni comment. Ce que Woodbridge craint le plus, c’est que les jeunes souffrent plus qu’ils ne devraient. «C’est une période unique pour tous nos athlètes. Pour beaucoup d’entre eux, ce sera une pause très importante s’ils sont au milieu de leur carrière, mais tous les cas ne sont pas comme ça. En fait, revitaliser n’est pas une mauvaise chose, cela peut même vous aider à améliorer votre motivation et à donner le coup de pouce que vous cherchiez pour le prochain chapitre. Cependant, pour les plus jeunes c’est un panorama extrêmement difficileNous ne savons pas comment ils s’en occuperont. Ils risquent de penser qu’ils ont perdu un an dans leur transition pour atteindre le niveau souhaité, comment le récupérer? Il y a trop de questions non résolues “, conclut-il.

