Tom Hill: “Je pense qu’il y aura beaucoup d’entraîneurs et de joueurs qui se sépareront”

L’entraîneur de Maria Sakkari, Tom Hill, Il a avoué dans des déclarations recueillies par The National, que de nombreux entraîneurs ne sont pas payés en ce mois d’arrêt de tennis et avec une certitude totale, il y aura de nombreux changements dans le banc des grands joueurs: “Je dirais que la plupart des entraîneurs ne reçoivent probablement rien de la part de Je pense qu’il y aura beaucoup d’entraîneurs et de joueurs qui se sépareront et cela aura probablement beaucoup à voir avec l’argent “, a déclaré Hill.

