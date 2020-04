Tomas Berdych et un record de 2013 qui l’a privé de titres

Tomas Berdych Nous avons été surpris il y a quelques semaines par un message inattendu sur leurs réseaux sociaux: “Je veux vous informer que je reviendrai sur le circuit pour disputer les JO de Tokyo 2021”. Cela semblait si beau que certains d’entre nous, moi y compris, y ont cru un instant. Mais non, le plus intelligent de la classe est rapidement apparu pour nous rappeler que c’était le 1er avril (le jour du poisson d’avril) et que nous étions attentifs aux fausses nouvelles. Malgré tout, la figure du Tchèque est toujours présente dans l’esprit de nombreux fans et grâce à une information Luca Brancher Grâce à Twitter aujourd’hui, nous nous souvenons d’un des records les plus incroyables que le joueur de tennis de Valasske Mezirici nous a laissé. Et non, cette fois ce n’est pas une blague.

Chci Vam oznamit, ze jsem se rozhodl pro navrat na olympiade v tokyu 2020/21

Je veux juste vous informer que je décide de revenir aux Jeux olympiques de Tokyo 2020/21 pic.twitter.com/nNsEwVjorQ

– Tomáš Berdych (@tomasberdych) 1 avril 2020

Enregistrer? Berdych? Et aussi celui qui sera difficile à surmonter, même si ce n’est pas celui dont vous vous souviendrez avec le sourire aux lèvres. Au cours des 35 dernières années (1985-2019), le Tchèque a été le joueur avec le plus de victoires en une seule saison sans que ces victoires se traduisent par des titres professionnels. C’est arrivé en 2013, où Berdych a clôturé le cours avec un équilibre de 54-25 et zéro titre en sa possession. Sept victoires de moins que celles obtenues dans son meilleur calendrier actif, l’année précédente, où il avait été champion deux fois.

Tomas a joué un total de 23 tournois sur le circuit ATP cette saison 2013, en plus de trois séries de la Coupe Davis. Le Tchèque a atteint la finale en Marseille ATP 250 (perdu avec Tsonga), dans le Dubai ATP 500 (perdu contre Djokovic) et dans le ATP 250 Bangkok (perdu contre Raonic). De plus, il est resté en demi-finale à l’Indian Wells Masters 1000 (perdu face à Nadal), au Madrid Masters 1000 (perdu face à Wawrinka), au Rome Masters 1000 (perdu face à Nadal), au Cincinnati Masters 1000 (perdu face à Nadal) ) et l’ATP 500 de Pékin (perdu contre Nadal). En territoire du Grand Chelem, il n’a pas signé ses meilleurs numéros, même s’il lui a donné le droit de se qualifier pour les quarts de finale de l’Open d’Australie et de Wimbledon, en plus d’un quatrième tour à l’US Open.

L’ancien numéro 4 mondial n’a pas eu de chance, où un an de plus il a trouvé son plafond dans ses duels contre le top10. Étaient dix-neuf matchs contre des joueurs classés parmi les dix premiers, dont il n’a pu gagner que six: Federer, Gasquet, Djokovic, Ferrer et Murray à quelques reprises. Pas mal, mais la compétition était si difficile là-haut que le Tchèque s’est retrouvé sans prix dans la distribution des trophées. Pour des données comme celle-ci, il sera commenté toute sa vie que Berdych a subi l’une des étapes les plus tyranniques de l’histoire de la garde-robe masculine, toujours un pas derrière le Big3, même une de plus qui n’appartenait pas à ce groupe restreint. Sa saison 2013 fait partie de cette histoire comme l’exemple vivant de la difficulté de vivre avec des joueurs de tennis d’une catégorie plus élevée que d’habitude.

la plupart des matchs gagnés * en une seule saison sans aucun titre ** gagnés (1985-2019)

* tout circuit principal (davis – Groupe WG-I-II – slam, 1000 + 500 + 250 matchs)

** uniquement les titres du circuit principal, pas de challenger. pic.twitter.com/CR0ITnAwwo

– Luca Brancher (@LucaBeck) 4 avril 2020

Les 54 victoires de Tomas Berdych en 2013 ne marquent que la pointe d’une pyramide avec de nombreux autres cas de vouloir et de ne pas pouvoir rester aux portes du titre malgré les dépenses de plusieurs charges de munitions. Jiri Novak en 2002, il ajouterait 53 victoires, une de moins que son compatriote onze ans plus tard, et ils ne serviront pas non plus à s’habiller en champion. Le joueur vétéran abandonnerait consécutivement les finales de Vienne (contre un Federer toujours hors du top10) et de Madrid (contre un Agassi qui a été libéré comme le premier vainqueur du concours). Troisième place sur ce podium des vainqueurs sans couronne Jimmy Connors pour sa performance en 1987, où un équilibre spectaculaire de 52-19 ne l’a pas aidé non plus dimanche. L’Américain a vu le train passer en trois finales: Memphis (perdu face à Edberg), Orlando (perdu face à Van Rensburg) et Queen’s (tombé face à Becker). Ce qui ne sera pas discuté sera les sept autres demi-finales qu’il a perdues, sans aucun doute l’une de ses années les plus régulières.

Ils disent que la chose la plus compliquée au tennis, une fois que vous êtes en haut et commencez à manger à la table des grands, c’est d’obtenir régularité. Participez chaque semaine, quel que soit le continent, la surface ou la période de l’année dans laquelle vous vous trouvez. Berdych, quant à lui, a réalisé tout cela tout au long de 2013, lorsqu’il a découvert qu’au-delà de ces défis, il y avait encore un horizon plus complexe à atteindre: le détermination. Bien sûr, après tant de déceptions, le bien de Tomas a terminé l’année de la meilleure façon possible, dans une finale de Coupe Davis où son chemin était complètement opposé à sa saison. Il avait la possibilité de clore la finale contre Djokovic au quatrième point, mais a perdu. Quelques heures plus tard, son bon ami Stepanek mettrait la cravate devant Lajovic pour rééditer la victoire pour la deuxième année consécutive. Tu vois? Parfois, les fins heureuses surviennent après la défaite la plus difficile.

.