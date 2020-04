Tomas Berdych fait allusion au retour au tennis professionnel

La star tchèque Tomas Berdych a fait une annonce majeure. L’ancien finaliste de Wimbledon a annoncé qu’il participerait aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021.

Cependant, il y a un sous-texte mineur que nous devons tous lire. C’est le jour du poisson d’avril et, selon toute probabilité, Berdych est en train de gâcher ses fans. Connue comme l’une des stars les plus travailleuses, Berdych est l’un des joueurs de tennis les plus respectés de mémoire récente.

En fait, il pourrait être l’un des joueurs les moins chanceux de l’histoire. Bien qu’il ait tous les outils dans le livre, il a été victime de l’ère des Big 3.

Comment est née cette annonce de Tomas Berdych?

Berdych a annoncé sur Twitter qu’il avait l’intention de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Cependant, les fans n’en avaient rien.

Savoir plus – CHOC: Roger Federer prend sa retraite du tennis professionnel

En fait, la plupart d’entre eux ont vu à travers la farce en traînant Berdych pour une mauvaise blague de poisson d’avril. Pourtant, certains espéraient que cela pourrait être hors d’une chance sur un million, cela s’avère être la vérité. Pour être honnête, Berdych n’est pas vraiment si vieux en termes de tennis.

Il a encore 35 ans ce qui fait de lui un contemporain de Rafael Nadal et Novak Djokovic. En fait, il a trois ans de moins que Roger Federer. Cependant, ce qui fait toute la différence, ce sont les problèmes de blessures récurrents.

En fait, il avait dit en se retirant que c’est son corps qui ne lui permet plus de jouer. Il était une fois, Berdych était présenté comme la prochaine grande star qui pourrait briser la domination des Big 3. En fait, sa course de Wimbledon 2010 est aussi bonne que possible.

Il a traversé Roger Federer en quart de finale et Novak Djokovic en demi-finale. Cependant, cela s’est avéré trop important car Rafael Nadal l’a décimé en deux sets en finale. Il allait continuer à faire trois autres demi-finales du Grand Chelem.

Cependant, on se souviendrait toujours de lui comme de la star qui ne pouvait tout simplement pas briser le plafond de verre.