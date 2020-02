Tomas Machac, l’espoir du tennis tchèque

La République tchèque est l’une des grandes puissances du tennis dans le monde et vise à briser la sécheresse qui a été ressentie après les retraits de Stepanek et Berdych. Ils ont deux jeunes très prometteurs, comme Jonas Forejtek et Tomas Machac. Ce dernier a fait un bond qualitatif important cette semaine en remportant, à 19 ans, le ATP Challenger Koblenz 2020. “J’étais très nerveux et fatigué, mais l’atmosphère était incroyable dans les tribunes”, a-t-il déclaré sur le site Internet de l’ATP après avoir remporté Van de Zandschulp. Le Tchèque monte au poste 251 du classement ATP et prédit de fortes émotions dans le reste de la saison, après avoir été le premier enfant de moins de 20 ans à remporter un tournoi de cette catégorie en 2020.

.