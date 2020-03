Tommy Haas heureux de voir Roger Federer avide de succès

L’ancien champion de l’ATP à 15 reprises, Tommy Haas, est heureux de voir que Roger Federer a toujours soif de succès bien qu’il soit déjà l’un des joueurs les plus accomplis de l’histoire du tennis. Federer, qui aura 39 ans en août, a remporté un record de 20 titres du Grand Chelem et détient également le record du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro un mondial.

1 sur la liste de classement ATP. Le Suisse de 38 ans a choisi de ne participer à aucun événement d’échauffement pour l’Open d’Australie, mais a tout de même réussi à faire une course profonde à Melbourne Park alors qu’il se qualifiait pour la demi-finale du tournoi, avant de perdre contre l’éventuel champion Novak Djokovic.

Federer n’a pas pu faire grand-chose contre Djokovic, huit fois champion de l’Open d’Australie, alors qu’il avait été gêné par un problème de genou lors de leur affrontement en demi-finale à Melbourne Park. Peu de temps après l’Open d’Australie, le Suisse de 38 ans a subi une arthroscopie du genou, visant à faire un retour au début de la saison de gazon.

“(Pour voir) qu’il (Federer) a tellement faim après tout ce qu’il a gagné est phénoménal”, a déclaré Haas à Marca. Les Big Three – Federer, Djokovic, 32 ans et Rafael Nadal, 33 ans – sont toujours une force dominante sur le circuit ATP et ancien numéro un mondial.

2 Haas dit que le tennis ne peut qu’en bénéficier. Les Big Three ont été absolument dominants au Grand Chelem au cours des deux dernières années, car il n’y a pas eu de champion majeur en dehors du groupe depuis que Stan Wawrinka a remporté le titre de l’US Open en 2016.

“Sa présence (Federer), ainsi que celles de Rafa Nadal et Novak Djokovic, contribuent à promouvoir le tennis”, a souligné Haas.