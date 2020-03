Tommy Haas: “Roger, Rafa et Nole devraient terminer avec 20 tournois du Grand Chelem chacun”

L’ancien joueur de tennis allemand Tommy Haas, Il a accordé une interview au journal MARCA où il a parlé de nombreux sujets et plus précisément du moment des trois grands et de qui mettra fin au plus de tournois du Grand Chelem: “Il sera intéressant de savoir qui mettra fin au Grand Chelem. Beaucoup disent que les choses se passeront entre Nadal et Djokovic, puisque Rafa est le premier favori à Roland-Garros et se bat toujours pour l’US Open et l’Australian Open, Djokovic est imprévisible, même s’il est vrai qu’il est le plus jeune des trois. Federer est celui qui l’a. plus difficile de gagner à nouveau et sa chance sera de nouveau à Wimbledon. J’adorerais que les trois finissent avec 20 titres “, a conclu le joueur allemand.

