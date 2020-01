Tommy Paul bat Grigor Dimitrov et poursuit son formidable début de saison 2020

Après sa remarquable victoire de cinq sets contre Grigor Dimitrov au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’américain de 22 ans Tommy Paul maximise enfin le potentiel qu’il a présenté à l’adolescence. Sa meilleure victoire en carrière et sa forme en pleine expansion suggèrent que 2020 sera une grande année pour Paul. Le match, qui s’est terminé 6-4 7-6 (8) 3-6 6-7 (3) 7-6 (3), a duré plus de quatre heures et restera comme l’un des meilleurs matchs du tournoi.

Tommy Paul remporte la bataille contre Dimitrov

Paul était sous forme de cloques dans les deux premiers sets. Cependant, Dimitrov a prouvé une fois de plus qu’aucun déficit n’est trop important pour qu’il puisse le surmonter, alors qu’il revenait en force pour forcer un cinquième set. Dans le cinquième set, il semblait que Paul avait été complètement vidé de son énergie physique alors que Dimitrov jouait comme s’il venait de marcher sur le terrain, le Bulgare menant la majorité et servant pour le match à 5-4. De nulle part, cependant, Paul a repris le match, brisant Dimitrov et luttant contre l’épuisement pour remporter facilement le cinquième set super-tie-break. “Je n’ai jamais fait partie de quelque chose comme ça, honnêtement”, a déclaré Paul après le match, soulignant la nature exténuante de la rencontre et le fait qu’il s’agissait de sa première victoire de cinq sets en Grand Chelem.

Changement de carrière Win?

2019 a été une année au cours de laquelle Tommy Paul a pu ressusciter sa jeune carrière languissante grâce à sa forme dominante sur le Challenger Tour qui comprenait trois titres. Cependant, cette année, en raison de son classement croissant, il a la possibilité de faire de même sur le circuit ATP. Il y a eu des opportunités dans le passé dans lesquelles Paul semblait destiné à capitaliser pour poursuivre sa carrière, comme sa course aux quarts de finale du Citi Open à Washington en 2017 à l’adolescence, ainsi que sa vaillante défaite en quatre sets contre Dominic Thiem au premier tour de Roland Garros en 2019. Cependant, sa victoire symbolise un net tournant.

Bien que son prochain adversaire, Marton Fucsovics, ait montré une forme extraordinaire à Melbourne lui-même en battant deux jeunes stars à Denis Shapovalov et Jannik Sinner, Paul a une opportunité légitime d’avancer plus loin et peut-être face à Roger Federer au quatrième tour. Fucsovics et potentiellement Federer pourraient être dans son viseur à court terme. Cependant, il prévoit probablement également d’entrer dans le Top 50 en 2020, et il a le jeu pour le faire. Bien qu’il n’ait pas actuellement la même attention que d’autres jeunes Américains tels que Taylor Fritz, Reilly Opelka et Frances Tiafoe, sa victoire aujourd’hui et la trajectoire de sa carrière conduisent à la conclusion que ce n’est qu’une question de temps avant que Tommy Paul ne soit également un nom de ménage.

