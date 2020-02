Tommy Paul: “C’est une victoire très importante pour moi”

Acapulco Il a célébré une de ses nuits les plus sombres ce matin en termes de résultats. Joueurs et chercheurs de référence comme Dusan Lajovic, Félix-Auger Aliassime ou Alexander Zverev Ils ont été éliminés au deuxième tour, laissant la boîte quelque peu non protégée. La marche de l’allemand a été causée par Tommy Paul, un de ces joueurs de tennis américains qui parle très bien depuis junior mais nous devons encore voir la corrida sur une grande scène. Et que celui du New Jersey est déjà parmi les soixante-dix meilleurs au monde, mais il fallait le voir renverser un géant. Ce chapitre s’est produit au Mexique avec le classement n ° 7 de l’autre côté du réseau. Un tournant qui pourrait conduire à de nouveaux objectifs.

«J’ai eu un assez bon début de match et il a été très difficile pour lui de décoller. Sachant que c’est l’un des piliers de son jeu, j’ai essayé de mettre beaucoup de pression à chaque fois que je devais mettre un jeu au service. Heureusement, aujourd’hui mon premier service a très bien fonctionné, j’ai été très solide à chaque match, puis j’ai également pu très bien soustraire. L’énergie de tout le stade et de la nuit m’a aussi aidé à réussir le match », a avoué l’homme qui, à partir de la phase précédente, s’est déjà installé en quart de finale.

Au total, il y a eu trois affrontements au cours de sa carrière contre les 10 meilleurs joueurs, au quatrième, le définitif est arrivé. «Il est toujours difficile de rivaliser avec un adversaire de cette taille, mais j’ai essayé de rester calme pendant le match, depuis le premier match, j’ai vu que j’aurais mes chances. La clé de ce type de batailles est de ne jamais perdre le focus », a déclaré le joueur de 22 ans, heureux d’avoir franchi une nouvelle étape sur son chemin.

«Cette victoire signifie beaucoup pour moi, peut-être le plus important, maintenant je veux me reposer et être prêt pour l’examen de demain. Je joue très bien cette semaine, maintenant c’est mon tour John isner, quelqu’un que je connais très bien et avec qui je me suis entraîné plusieurs fois. Je m’entraîne aussi beaucoup avec Opelka, qui a un style très similaire au sien. Je devrai supporter de nombreux services directs », explique Tommy, perdant du seul duel qu’il a eu avec Isner il y a trois ans à Cincinnati.

«J’ai très bien joué lors du premier en Australie et cela m’a donné beaucoup de confiance, quand je suis capable de bien refléter mon tennis, je génère toujours beaucoup de confiance. Ici à Acapulco, j’ai dû passer par la phase précédente, mais j’ai beaucoup de phases précédentes dans les jambes, beaucoup d’expérience de nombreuses peintures », insiste l’Américain, compatriote d’autres grandes promesses comme Taylor Fritz ou Frances Tiafoe. Mais Paul n’est pas pressé et fuit les comparaisons. «Dans le classement, nous pouvons voir différents sauts chaque semaine du calendrier. Au début de chaque saison, nous savons tous que nous avons du tennis pour être là, pour pouvoir le réaliser et le prouver, mais parfois le tennis dépend de nombreux facteurs, il est nécessaire de s’améliorer et d’apprendre à chaque saut que vous faites. Tôt ou tard, c’est une question de temps avant que chacun ne prenne sa place », conclut-il.

