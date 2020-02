Tommy Paul étourdit le monde no. 7 Alexander Zverev pour sa première victoire dans le top 10

Après des résultats notables à Atlanta et Washington en 2017, l’Américain de 22 ans Tommy Paul n’a pas pu maintenir ce niveau et a eu du mal à retrouver la forme sur l’ATP Tour. Cela a tout changé jusqu’à présent en 2020, le natif des Voorhees atteignant la première demi-finale de l’ATP en qualificatif à Adélaïde, remportant ses premières victoires majeures à Melbourne et remportant le premier triomphe du top 10 mercredi soir à Acapulco, battant le monde .

7 et le finaliste de l’année dernière Alexander Zverev 6-3, 6-4 en une heure et 28 minutes. Face à face pour la première fois, Paul a perdu 11 points en dix matchs de service, repoussant les quatre chances de pause et volant le service de l’adversaire une fois dans chaque set pour sceller l’affaire en deux sets.

Paul a eu 22 vainqueurs et 23 fautes directes, le même nombre que Zverev qui n’a touché que 13 vainqueurs, luttant pour trouver des points gratuits avec son tir initial et perdant de l’avance dans les moments décisifs pour terminer son voyage au deuxième tour et terminer les deux premiers mois de la saison avec seulement six victoires ATP, dont cinq de Melbourne.

Tommy a tenu avec un as lors du premier match et a cassé Alexander quelques minutes plus tard avec un coup droit croisé, ouvrant l’avantage et le confirmant avec une prise à 15. Face à quatre chances de pause au quatrième match, Zverev est resté calme et les a tous effacés. pour rester dans un déficit de pause avant que Paul ne tienne avec un as qui l’a poussé 4-1 devant.

Au cours du sixième match, Tommy a repoussé quatre occasions de pause (trois avec les gagnants) et a assuré le premier match avec un coup droit à 5-3 après 46 minutes, espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Là, Zverev a repoussé deux occasions de pause à 3-3 pour rester en lice, incapable de faire quoi que ce soit sur le retour mais espérant au moins atteindre un bris d’égalité.

Au lieu de cela, il a frappé une double faute lors du neuvième match pour donner un service et permettre à Tommy de sceller l’affaire avec une prise à 15 minutes plus tard pour sa meilleure victoire en carrière jusqu’à présent.