Tommy Paul grandit contre Grigor Dimitrov

Troisième grande bataille de la journée dans l’équipe masculine, après celles entre Cilic et Paire et Berrettini et Sandgren, toutes deux décidées en cinq sets. Cette fois, c’était Tommy Paul celui qui a survécu à un marathon qui était à quelques centimètres de perdre. Son rival, le bulgare Grigor Dimitrov, avait deux sets à zéro mais égalait deux et avait 5-4, le service et 30-0 pour fermer et mettre le fermoir au retour. Cependant, l’Américain s’est levé, s’est cassé, a égalé cinq et s’est avancé dans le supertiebreak (6-4 7-6 3-6 6-7 7-6).

.