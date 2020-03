Tommy Paul: “J’aime vraiment jouer au tennis”

Le joueur de tennis américain Tommy Paul Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP pour analyser ses sentiments avant de faire ses débuts dans le tournoi d’Indian Wells, un tournoi qu’il a toujours rêvé de jouer et que finalement cette année il pourra le faire. L’actuel numéro 57 mondial a passé en revue ses derniers mois en tant que professionnel, soulignant les victoires remportées cette année contre Grigor Dimitrov en Australie ou Alexander Zverev à Acapulco.

Sentiment qu’il avait à ses débuts dans le monde du tennis: “J’ai commencé à jouer au tennis avec sept ans sur des terrains en terre battue. Je sentais que beaucoup d’enfants de mon âge participaient aux mêmes tournois que moi et n’aimaient pas le tennis. J’étais fier de sauter sur la piste et de jouer mon jeu.” sport préféré. J’ai eu ce privilège, même s’il est vrai que je suis une personne très compétitive et que je n’ai peut-être pas aimé le tennis comme il se doit à mes débuts, ce qui, après tout, est le bon âge pour en profiter. “

Paul va essayer de donner un spectacle sur la bonne voie: “Je veux que les gens s’amusent à regarder mes matchs. Je veux que tout le monde me voie et ait le sentiment que j’aime jouer au tennis. Je ne veux pas être un gars ennuyeux sur le terrain, car les gens paient avec leur argent pour voir le spectacle. Parfois Je suis un peu calme et parfois je me fâche trop, mais cela vient avec ma personnalité. Cette semaine, je ferai mes débuts à Indian Wells devant tout le public américain et je suis prêt à faire de mon mieux pour bien jouer au tennis et divertir la foule ” .

Votre progression dans le classement ATP: “Après l’US Open, j’ai réussi à entrer dans le top 100 et peu à peu j’ai grimpé des positions. La clé est de gagner plusieurs matchs d’affilée. Il ne sert à rien de gagner quelques matchs d’affilée. Il faut avoir plusieurs bonnes semaines consécutives et il faut que jouer très bien pour battre des joueurs avec un meilleur classement que vous. Un de mes plus gros objectifs cette saison est de progresser semaine après semaine dans le classement et de terminer l’année le plus haut possible. “

Cette saison a réalisé de grandes choses: “J’ai disputé ma première demi-finale ATP à Adélaïde, j’ai gagné de grands joueurs comme Dimitrov ou Zverev, mais je n’en suis pas satisfait. Je dois continuer à ce niveau pour faire avancer les choses dans ma carrière. Je dois essayer de maintenir les mêmes routines que J’ai eu à la fin de l’année dernière et au début de celui-ci. Je suis toujours la même personne et je m’amuse toujours à chaque fois que je joue au tennis. La clé est de prendre les meilleures décisions possibles pour gagner des matchs. “

La bataille contre Grigor Dimitrov lors du dernier Open d’Australie: “Quand je jouais en mode junior, j’ai toujours rêvé de jouer à un jeu de cette nature. C’était l’un des meilleurs moments de ma carrière, et c’est de jouer un match de cinq sets dans un Open d’Australie contre un joueur de tennis comme Dimitrov était incroyable. le monde voudrait être dans cette situation. Si vous n’aimez pas une telle chose, peut-être que vous ne devriez pas jouer au tennis. “

.