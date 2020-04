Tommy Robredo: “Je ne pense toujours pas au retrait”

Nous connaissons tous très bien le bon gars. Tommy Robredo. Si je devais le décrire brièvement, la description d’un concurrent né s’intègre très bien dans sa carrière professionnelle. Toujours en quête de perfectionnement, avec une victoire entre les sourcils sur n’importe quelle scène et contre n’importe quel rival, et avec le professionnalisme qui fait de lui l’un des joueurs les plus appréciés dans toutes les régions du monde. Travail, dévouement et passion pour le tennis sont les ingrédients qui ont assaisonné la carrière sportive d’un admirable joueur, qui refuse de penser qu’à 37 ans ses meilleurs temps sont passés. Dans un article pour Derrière la raquette, le Catalan rêve toujours de remonter dans le top 100.

Des débuts difficiles dans le monde du tennis: “L’un des moments les plus difficiles de ma vie a été le divorce de mes parents. Je me souviens que je suis revenue de jouer en Australie en 2004 et j’ai découvert que mes parents s’étaient séparés et que ma mère avait dû quitter la maison. J’avais 21 ans et Je me suis retrouvé au milieu de tout ça de façon improvisée. Quand j’avais 14 ans je me suis déplacé à Barcelone pour me consacrer à 100% au tennis et les ai laissés seuls, ce pour quoi je me suis senti coupable. Parfois je pense que si je ne le fais pas Je serais parti, rien de tout cela ne serait arrivé. Au fil du temps, je me suis rendu compte que peut-être pour eux la meilleure chose était de se séparer. Quand des moments comme ceux-ci se produisent, il est impossible de se concentrer à 100% sur le tennis. “

Objectifs à court terme: “Il faut être honnête. Je n’ai pas le niveau pour remonter dans le top 20, mais j’ai encore parmi mes objectifs de remonter dans le top 100. Ce ne sera pas facile, mais si je reste en bonne santé et reviens à un bon niveau de tennis, je pourrais le faire. Avant Cette pause se jouait très bien et l’idée de prendre sa retraite ne me vient pas à l’esprit. Beaucoup de gens me demandent déjà quand je prendrai ma retraite, mais si je suis sincère je n’ai pas encore pensé à quand ce sera “, a expliqué le très sincère catalan dans cette publication.

Le tennis est devenu un sport plus physique que tactique: “Au début de ma carrière, la tactique semblait jouer un rôle très important dans le match. Maintenant, quand je regarde ou joue des matchs, je ne le vois pas autant. Vous pouvez essayer de construire un point en déplaçant votre adversaire sur toute la piste, mais si votre adversaire fait un coup gagnant et cela donne à la ligne tous les efforts nécessaires. C’est inutile. Les joueurs se concentrent désormais davantage sur l’aspect physique et passent beaucoup plus de temps qu’auparavant dans le gymnase. “

Moments les plus importants de votre carrière professionnelle: “Un de mes moments préférés en tant que joueuse de tennis a été au Masters 1000 de Paris-Bercy. J’étais numéro sept mondial et je me battais pour entrer en finale. Les huitième et neuvième au monde ont joué devant moi et ont réussi à gagner leurs matchs respectifs. Le premier match a été très difficile pour moi, perdant le premier set et allant 5-2 dans le second. Finalement, j’ai réussi à revenir et je me souviens que dans les vestiaires, j’ai fini par pleurer pour l’effort que j’ai fait pour remporter la victoire. Je me souviens aussi du match de Roland Garros contre Gael Monfils en 2003, où j’ai joué un match épique contre un joueur de tennis de ces caractéristiques dans un stade rempli de drapeau. Aussi, j’avais J’ai eu beaucoup de problèmes physiques au cours de la dernière année et demie et malgré cela, j’ai réussi à gagner. Toute la piste m’a encouragé pour l’adhérence que j’avais. Je pense que ce sont deux des moments qui Je me souviendrai toujours de ma vie. “

