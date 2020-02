Après 20 victoires en tournois du Grand Chelem et 103 au total, 310 semaines passées au sommet du classement mondial, 6 victoires en finale ATP et après 23 demi-finales majeures consécutives, Roger Federer peut être considéré comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

Lors d’une récente interview avec The Athletic, le vainqueur de la Coupe du monde Toni Kroos a comparé le Real Madrid au champion de Suisse: «Beaucoup d’entre nous n’ont pas joué notre meilleur football la saison dernière. Après trois victoires consécutives en Ligue des champions, on pouvait peut-être s’attendre à perdre un peu de netteté et il nous a fallu du temps pour s’adapter à la perte des 40 ou 50 buts garantis chaque année par Cristiano Ronaldo.

Mais au Real Madrid, c’est inacceptable. Quand nous avons été mis KO par Ajax [in the last 16], beaucoup ont suggéré que c’était la fin de cette équipe. Nous avons été radiés comme au-dessus de la colline, mais cela ne nous a fourni qu’une motivation supplémentaire pour leur prouver tout faux.

Cela me rappelle la façon dont les gens regardent [Roger] Federer. Quand il avait 34 ans, tout le monde était sûr que c’était tout pour lui, puis encore à 36 ans, mais il continue de jouer comme s’il avait 28 ans. Vous ne perdez pas votre qualité. Et nous ne sommes pas encore si vieux ».

Le milieu de terrain du Real Madrid avait admis que Roger était le G.O.A.T., et avait chéri ses rencontres avec la Spesh suisse à plusieurs reprises sur et hors des réseaux sociaux. En février, Federer a subi une arthroscopie pour une blessure au genou droit et s’est ensuite retiré de Dubaï, d’Indian Wells, de Miami et de l’Open de France pour donner le temps à son genou de récupérer, annonçant qu’il reviendrait dans la saison des herbes.