Toni Nadal décrit sa relation exigeante avec Rafael Nadal

On a déjà beaucoup écrit sur la curieuse relation entre Toni Nadal et son neveu, Raphael Nadal. Le contexte philosophique qui accompagne l’entraîneur des Baléares partout où il va montre une forte personnalité, avec des idées très claires et le sentiment qu’il a beaucoup sacrifié et a exigé encore plus de son neveu pour atteindre la gloire. Personne ne peut remettre en question le succès sportif du modèle soulevé par Toni, bien qu’il reconnaisse lui-même que peu de gens auraient pu le supporter comme l’a fait Nadal. La résilience développée par Rafa pour répondre constamment aux demandes de Toni aurait pu mettre fin à la numéro 2 actuel dans le monde marre de ce sport quand il était adolescent, privant le monde de talents supérieurs, mais Toni était clair à ce sujet. Ou tout ou rien. Si vous endurez tout ce que je demande, vous endurerez la rigueur de la compétition pendant cinq ans et vous serez prêt à atteindre la gloire.

C’est ce qui se dessine depuis des années dans les apparitions de Toni, qui est allé encore plus loin dans les propos recueillis par l’Agence EFE et prononcés lors de l’inauguration du Rafa Nadal Tennis Center à Cancun. Là, Toni a de nouveau été interrogé sur sa relation avec Rafa et a surpris les habitants et les étrangers avec son reflet. “Je pense que la meilleure chose que j’ai faite avec Rafa a été la demande que je lui ai faite. C’était un gars à qui j’ai toujours demandé de faire de mon mieux, que ce soit en Championnat d’Europe ou lors d’un entraînement quotidien. Il était plus difficile pour lui de s’entraîner avec moi que de gagner un tournoi et au final, cette grande exigence quotidienne lui a permis de développer son potentiel au maximum “, a expliqué Toni.

“Il est évident qu’il est devenu le meilleur grâce à son talent et à ses efforts, mais aussi à sa capacité à travailler au quotidien avec un formidable engagement. J’étais une difficulté pour lui et je dois avouer que j’étais parfois trop dur. Mes méthodes Ils visaient toujours à lui en demander un peu plus et à lui faire ressentir la pression et la demande maximale “, a-t-il révélé avant d’être interrogé sur la possibilité qu’un joueur similaire à Raphael Nadal dans les temps à venir. “Il n’y en a qu’un qui le dépasse dans les titres du Grand Chelem et bien qu’il soit difficile de le dire parce qu’il est un parent, je vois mal qu’un joueur comme Rafa émerge”, a-t-il déclaré.

Il y avait aussi de la place pour parler de l’orientation future du tennis, de la diffusion Toni Nadal une vision très particulière. “Le sport en général marche vers la vitesse et la puissance physique. Tout le monde se prépare physiquement et le ballon va à une vitesse croissante. Je pense que notre sport marchera là-bas, même s’il est vrai qu’ils gagnent encore ceux de la génération précédente “, a commenté un homme qui vaut toujours la peine d’être écouté et pris en compte.

