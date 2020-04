Toni Nadal: «J’ai toujours voulu croire que Rafael Nadal pouvait être un très bon joueur»

Ce que les fans veulent généralement savoir sur leurs idoles sportives, c’est s’ils pensaient, lorsqu’ils étaient jeunes et débutants, qu’ils allaient devenir aussi bons qu’ils se sont avérés l’être. Les fans de Rafael Nadal ne font pas exception, et ils ont profité d’un Q&A organisé par la Rafa Nadal Academy pour demander à Toni Nadal s’il avait imaginé que son neveu et ex-joueur deviendrait le numéro un de l’ATP et resterait au sommet du tennis masculin pendant de nombreuses années.

“J’ai toujours voulu croire que Rafa pouvait être un très bon joueur de tennis”, a répondu l’entraîneur espagnol. “Comme c’est bon? Je ne le savais pas. Mais je sentais qu’il pouvait être très bon, parce que je voulais croire. Il est impossible de travailler très dur et de travailler avec passion quand vous n’avez pas confiance.

Pour cette raison, je voulais avoir confiance, et c’est vrai, j’ai toujours vu de bonnes possibilités à Rafael. “Et personne ne peut dire que Toni avait tort. Avec ses 19 titres de Grand Chelem, Rafael Nadal n’est qu’à un pas derrière Roger Federer sur la course au record de la plupart des titres du Grand Chelem remportés par un joueur de tennis masculin à l’ère ouverte.

Aurait-il égalé le score du Swiss Maestro si l’épidémie de coronavirus n’avait pas forcé la suspension du Tour? Dans le meilleur des cas, nous n’aurons qu’à attendre le début de septembre pour faire connaître l’US et le French Open.