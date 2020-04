Toni Nadal: “Le tournoi de Majorque n’est pas suspendu à 100%”

Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, a accordé une interview à El Transistor par José Ramón de la Morena pour analyser toute l’actualité de la scène tennis, et plus récemment sur la pandémie de coronavirus et la suspension des tournois de Wimbledon et de Majorque, tournoi où il confirme qu’il n’est pas complètement suspendu et qu’ils chercheront une date pour le différend de cette première édition du tournoi des Baléares.

Comment traversez-vous ces jours de détention: “Je ne vais pas me plaindre car pour le moment il y a des gens qui passent un très mauvais moment”, a déclaré Toni, qui a avoué que s’ils allaient lui raconter la situation que nous vivons il y a quelques mois, il ne pouvait pas l’imaginer: “Mes enfants étudient depuis à la maison comme le reste de la famille. La vérité est que s’ils nous disent que lorsque nous aurons terminé 2019, nous nous retrouverions dans cette situation car cela nous aurait surpris. Le monde a beaucoup changé en quelques mois. La situation est très compliquée et je ne pense pas que le les choses reviennent à la normale quand c’est fini. “

Toni pense que tant qu’il n’y aura pas de médicament ou de vaccin, la situation ne reviendra pas à la normalité complète: “Jusqu’à ce qu’il y ait un médicament ou un vaccin, je vois que le panorama est assez compliqué. Nous vivrons dans une situation d’incertitude et de danger jusqu’à ce que ce soit bien géré. Je vois tout aussi compliqué que nous pouvons mener une vie normale comme il y a quelques mois. Non Je sais si cela va faire changer les gens, car il a déjà été démontré que les êtres humains oublient rapidement les choses et que nous ne pouvons pas vivre dans la peur constante, mais il est vrai que pour beaucoup cela aura des conséquences. “

Toni Nadal a avoué que Bill Gates avait averti Rafa de ce qui allait se passer dans le monde: “On savait tôt ou tard ce qui allait se passer. Lorsque Rafa jouerait en février le match d’exhibition en Afrique du Sud avec Roger Federer, il a parlé à Bill Gates et lui a dit que ce qui se passait en Chine allait être très compliqué. Il a dit à mon neveu que nous ne savions pas si nous pouvions voyager à partir de mars. Il savait déjà, avec sa connaissance du sujet et ses contacts, comment cette situation allait se compliquer. “

Divertissement à domicile: “Je lis un peu, je regarde des séries, je joue aux échecs et je fais de l’activité physique. Le plus important est que nous soyons tous bien à la maison. Quand on nous a dit que nous devions rester deux semaines à la maison, j’ai pensé que ce serait très dur, mais Lorsque vous voyez tout ce qui se passe à Madrid avec IFEMA ou le nombre de nombreux décès, vous vous rendez compte que c’est à la maison que vous pouvez être en sécurité. Ce n’est pas si difficile. “

Hier, l’annulation du tournoi de Majorque était connue en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier: “Pour l’instant, le tournoi de Majorque n’est pas complètement suspendu. Les organisateurs travaillent très dur pour trouver une date en 2020.”

Le tennis revient à l’arrière-plan lorsque l’on parle de la santé de nombreuses personnes: “Je suis dévasté. Pour le moment, je n’ai pas la tête pour penser au tennis. Bien que j’ai travaillé pour le tournoi de Majorque, c’est ce à quoi je pensais le moins ces derniers jours. À l’avenir, nous aurons plus de tournois de Wimbledon et plus de tournois de Majorque.” ce qui est le plus inquiétant en ce moment, c’est la situation qui existe dans le monde, et c’est que beaucoup de gens meurent. “

