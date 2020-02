Toni Nadal parle de société et de technologie

Toni Nadal Il a toujours eu des choses claires, aussi le message et son discours. C’est pourquoi il est habituel de le voir à des conférences comme celle qu’il a récemment donnée avec une banque, où il exprime ses doutes sur la société quant à sa capacité à s’améliorer, ce qui a conduit au monde du sport. Toujours réfléchi et clair, Toni renforce certaines idées sur la technologie, le manque d’attention et la valeur de l’enseignant dans la société d’aujourd’hui.

La différence à améliorer est dans la tête. “Tout le monde ne peut pas être un Einstein, un Vargas Llosa, un Nadal, un Federer ou un Messi, mais je pense que nous avons tous la capacité d’améliorer les choses. Dans quelle mesure pouvons-nous l’améliorer? Pour autant que je l’ai vu chez les enfants , le seul obstacle était la tête. Vous pouvez modifier les capacités physiques, cela coûtera plus ou moins, mais évidemment tout le monde n’a pas la capacité d’être numéro 1, mais la capacité de faire les choses un peu mieux. “

La technologie, selon leur point de vue, rend les choses trop faciles. “Je crois que l’une des choses qui rend l’amélioration difficile est la technologie. Je crois que tout ce qui facilite en excès vous affaiblit, je comprends. Parce que cela ne vous force pas assez. En dehors de cela, il y a beaucoup de manque d’attention. monde du sport, les gens y prêtent moins d’attention qu’auparavant, même dans la vie. Je suppose que parce que nous avons l’habitude de faire beaucoup de choses. Je joue aux échecs, je regarde la télévision et parfois je réponds à une interview radio ce que je fais. Si vous n’y prêtez pas attention, il est difficile pour les choses de bien se passer ou pour vous d’améliorer. “

Travail plus important que le talent initial. “Rafael a grandi avec une chose très claire. L’amélioration est une chose nécessaire mais aussi quelque chose de possible. Le talent dans la vie est la capacité d’apprendre, c’est le talent principal. Les gens ont du mal à apprendre parce qu’ils sont habitués à faire ce qu’ils font.” Mon neveu a quelque chose de très bon et il a toujours été à l’écoute, depuis qu’il était jeune, il s’est laissé guider, ce qui a toujours facilité son apprentissage.Pour moi, le talent initial a une importance relative.Le résultat final est le talent initial + le travail. le talent initial est moindre car plus de travail devra être fait. Il y a très peu de gens qui triomphent de leur talent initial, la plupart des gens réussissent par le travail. Ils prêtent attention et s’améliorent. Dans tous les domaines. En musique, en peinture, dans la littérature. Vargas Llosa, Picasso, tout le monde s’améliore, ils ne font pas les mêmes choses au début qu’à la fin. Et Rafa joue mieux maintenant qu’à 18 ans “

L’enseignant, acteur à prendre en charge dans cette société. “Quand j’ai commencé à entraîner Rafael, je lui disais que nous devions quitter la piste avec la tranquillité d’esprit de toujours essayer. La qualité d’un leader, d’un coach et d’un éducateur n’est pas seulement ce que vous dites mais quand et comment vous le dites. “Si vous voulez un grand joueur de tennis, vous avez besoin d’un grand entraîneur. Si je veux une société bien formée, j’ai besoin de bons professeurs. Une société va très mal quand elle ne se soucie pas de ceux qui doivent enseigner. Je voudrais vivre dans une société qui prendra plus soin de la enseignants “.

.