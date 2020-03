Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Sam, a récemment organisé un camp d’entraînement au Rafa Nadal Tennis Center de Costa Mujeres, au Mexique. Voici une vidéo sur le camp d’entraînement et les leçons apprises de l’équipe de Tennis Now, qui faisait partie des médias du camp.