Toni Nadal révèle l’erreur de Thiem en finale australienne

Dans sa chronique pour El País, Toni Nadal a parlé de la finale de l’Open d’Australie dans laquelle Dominic Thiem Il a été retrouvé par Djokovic lorsqu’il a mené par deux sets à un. L’entraîneur a déclaré qu’il pensait que c’était “l’erreur impardonnable” de l’Autrichien et qu’il le poursuivrait pendant longtemps car l’opportunité qu’il avait perdue était plus qu’importante, n’étant jamais plus proche de remporter un titre du Grand Chelem, en restant juste un ensemble pour l’obtenir.

“À mon avis, Thiem a commis une erreur impardonnable”, explique Toni dans sa chronique. “Après avoir perdu le set initial, les deux suivants ont été soulignés en maintenant une stratégie claire, un rythme élevé des échanges et c’est lui qui a marqué la boussole du jeu”, ajoute le coach, commentant que cela a conduit Djokovic à désespérer pendant des moments à voir incapable de faire face à ce qui provenait de l’autre côté du réseau. C’était juste là quand Thiem a perdu le nord.

“Dès le quatrième set, Thiem a commencé à couper dans l’autre sens et à arrêter de serrer. Il a réduit l’intensité et a arrêté de donner le rythme du jeu. Donner une chance à Djokovic signifiait signer sa propre phrase. Bien qu’au cinquième tour, il ait essayé d’être plus agressif, il était trop tard. La bête s’était relevée “, explique Toni, qui avoue avoir beaucoup apprécié le jeu pour la livraison des deux et estime que cette défaite sera un grand apprentissage pour Thiem à l’avenir pour les futurs Grands Chelems, En espérant que vous ayez appris la leçon.

