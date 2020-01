Toni Nadal revient à Schnur Commentaires sur Roger Federer & Rafael Nadal étant égoïste

Il y a quelques jours, Brayden Schnur, n ° 103 mondial, a critiqué les meilleurs joueurs du monde comme Roger Federer et Rafael Nadal pour leur égoïsme et pour ne pas avoir dénoncé les problèmes de qualité de l’air lors du tournoi de qualification de l’Open d’Australie.

Alors que Federer et Nadal avaient tous deux déclaré lors des conférences de presse qu’ils avaient parlé de la même chose aux officiels du tournoi et étaient satisfaits de leur réponse, l’oncle de Nadal, Toni Nadal, est sorti et a critiqué Schnur pour avoir critiqué Federer et Nadal sur les questions de les conditions de jeu.

Selon Fox Sports, dans une chronique pour El Pais, l’oncle Toni dit: “J’ai été étonné par les déclarations du joueur de tennis Brayden Schnur, numéro 103 du classement mondial, dans lesquelles il a appelé Federer et Rafael pour ne pas protester contre les conditions atmosphériques. en Australie à cause des incendies.

Il ne vaut pas la peine de s’arrêter pour affirmer que peu de choses peuvent être faites contre les catastrophes naturelles, ni pour reconnaître l’inquiétude de Craig Tiley, directeur du tournoi, d’essayer de fournir les meilleures conditions à tous les participants; un fait que nous ne doutons pas de tous ceux qui ont participé à ce tournoi.

Ce qui est le plus surprenant, cependant, de toute cette tendance à la colère continue, c’est qu’elle est toujours envers ce que les autres font et, très rarement, envers ce que nous faisons nous-mêmes. Je suis surpris que le joueur canadien, qui s’est excusé par la suite, se méfie des meilleurs joueurs de tennis de ce Grand Chelem (qui, en plus, respirent leur propre air) et, d’autre part, ne s’inquiète pas de la différence conditions des joueurs un peu en dessous de leur niveau, ceux qui jouent des tournois de catégorie Future ou Challenger.

Les joueurs qui jouent ces tournois de catégorie légèrement inférieure ne bénéficient pas de la rémunération, des installations, des services, de l’attention et des autres privilèges dont jouissent tous les participants à l’Open d’Australie, Schnur lui-même inclus.

Je pense que nous sommes tous tristes de voir les conséquences des incendies dévastateurs en Australie. Nous devons éviter de considérer que n’importe qui peut bénéficier d’une telle situation. Nous espérons tous que la pluie viendra qu’ils prévoient pour les prochains jours que la qualité de l’air pourrait s’améliorer et qu’un tournoi puisse se dérouler avec une certaine normalité qui, comme toujours, dépendra des autres Grands Chelems.

Donc, solidarité avec tous les Australiens et compréhension avec l’excellente organisation de ce tournoi qui, je n’en doute pas, nous apportera de belles rencontres et pas peu d’émotions ». Roger Federer et Rafael Nadal ont tous deux remporté leurs matchs du premier tour en deux sets à l’Open d’Australie lundi.