Tony Roche célébré à l’Open d’Australie

L’ancien joueur de tennis et entraîneur australien Tony Roche a été honoré lors du déjeuner annuel des légendes à l’Open d’Australie samedi. Plusieurs grands du jeu étaient présents pour honorer les réalisations de Roche, notamment les Australiens Rod Laver, Margaret Court, Ken Rosewall, Judy Dalton, John Newcombe, Lesley Bowrey, Pat Rafter et Lleyton Hewitt ainsi que d’autres champions tels que Marat Safin, Dinara Safina, Tommy Haas, Daniela Hantuchova et Goran Ivanisevic entre autres.

Roche a remporté le titre de l’Open de France de 1966 et 12 titres du Grand Chelem en double avec Newcombe au cours de sa carrière. S’exprimant lors de l’événement sur Roche, Dokic a commenté: «Il m’a appris ce que c’est que d’être terre à terre, de travailler dur et d’être discipliné.

Il ferait tout son possible pour vous aider ». Newcombe a commenté: «Je suis fier de dire qu’il était un copain et un bon gars.» Court, qui a été reconnue pour sa course du Grand Chelem plus tôt dans la semaine par Tennis Australia, a commenté: «C’est un gars tellement gentil et très humble. la personne.

Il a toujours été celui-là auquel tu pouvais aller. Il y avait cet honneur là, le respect là-bas, il représentait sa nation, il entraînait les autres. Il est un excellent modèle pour cette nation ».

Aujourd’hui, nous avons rendu hommage au grand joueur de tennis australien Tony Roche lors du déjeuner Legends, vainqueur de 13 titres de double majeurs et des championnats de France de 1966.

Il a joué dans 4 équipes de championnat de la Coupe Davis. Puis il a commencé à entraîner Lendl, Rafter, @rogerfederer @lleytonhewitt #legend pic.twitter.com/fnb2g2cnLQ – Craig Tiley (@CraigTiley) 1 février 2020