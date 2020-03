Top 10: Joueurs WTA avec le plus de matchs joués: Quelle est la longueur d’avance de Martina Navratilova?

Nous avons fait la liste des hommes, il est donc normal que nous la suivions avec les 10 meilleures joueuses féminines de la WTA avec les matchs les plus professionnels. Ce n’est un secret pour personne que la grande Martina Navratilova arrive en tête de liste, mais combien de joueurs actifs en vedette actuellement?

10. Stephanie Foretz – 1025 matchs

Notre premier participant est un peu bizarre car malgré avoir joué plus de 1 000 matchs, la Française Foretz n’a pas remporté un seul titre du WTA Tour.

Foretz, dont la carrière professionnelle a débuté en 1997, n’a atteint un sommet en carrière que de 67 dans le classement et a gagné 1881122 $ en prix de carrière tandis que sa meilleure performance au Grand Chelem était une sortie de troisième ronde à l’US Open en 2002.

Sur ses 1025, elle a gagné 570 et perdu 455.

9. Conchita Martinez – 1036 matchs

La gagnante de Wimbledon en 1994 a été active sur le Tour de 1988 à 2006 et a terminé sa carrière avec 33 titres en simple et le meilleur classement en carrière de No 2.

L’Espagnole, qui a également terminé deuxième de l’Open d’Australie et de l’Open de France, a remporté 739 (71,3%) de ses 1036 matchs.

8. Samantha Stosur – 1048 matchs

L’Australien est l’un des deux seuls joueurs de la liste qui sont toujours actifs et le joueur de 35 ans a promis de jouer jusqu’à au moins l’Open d’Australie de 2021.

Le plus grand exploit de Stosur en simple a été sa victoire à l’US Open de 2011 alors qu’elle atteignait également la finale à Roland Garros en 2010.

Elle a neuf titres en simple WTA à son nom et son record de victoires-défaites est de 57,7% (605–443). Si tout se passe comme prévu, elle pourrait être dans les cinq premiers au moment de sa retraite.

7. Arantxa Sanchez Vicario – 1055

L’ancienne n ° 1 mondiale, devenue pro en 1985 avant de raccrocher sa raquette en 2002, était à l’apogée de ses pouvoirs à la fin des années 80 et tout au long des années 90 en remportant trois titres de l’Open de France et un trophée de l’US Open.

Cependant, elle peut se considérer malchanceuse car elle a également terminé deuxième dans huit finales du Grand Chelem (cinq d’entre elles à Steffi Graf).

Sanchez Vicario a terminé sa carrière avec un record de victoires de 759-295 (72,0%) et 16 942 640 $ en prix en carrière.

6. Venus Williams – 1060 matchs

La deuxième joueuse active dans le top 10 et bien qu’elle soit au crépuscule de sa carrière, Williams pourrait bien entrer dans le top 5 au cours des prochains mois.

Les sept titres du Grand Chelem de 39 ans (cinq de Wimbledon et deux Open des États-Unis) la classent parmi les huit premiers pour la plupart des tournois majeurs remportés.

Williams a remporté 76,4% (811–251) des 1060 matchs qu’elle a disputés tandis que son prix de carrière de 41 805 656 $ la place derrière la sœur Serena dans la liste de tous les temps.

5. Francesca Schiavone – 1093

L’Italienne a été active sur le WTA Tour pendant deux décennies avant de prendre sa retraite en 2018, remportant huit titres en simple et terminant avec un record de victoires-défaites de 614 à 479 (56,2%).

Son moment de couronnement est venu en 2010 lorsqu’elle a remporté l’Open de France alors qu’elle a également terminé deuxième de Li Na à Roland Garros l’année suivante.

4. Patty Schnyder – 1099 matchs

Outre Foretz, Schnyder est le seul autre joueur dans le top 10 qui n’a pas remporté un Grand Chelem avec sa meilleure performance dans un tournoi majeur à l’Open d’Australie 2004 lorsqu’elle a atteint la demi-finale.

Cependant, elle a remporté 11 titres en simple du WTA Tour et a atteint un sommet en carrière de quatre dans le classement.

3. Virginia Wade – 1168 matchs

Le Britannique a été actif de 1962 à 1985 et a remporté trois tournois du Grand Chelem (US Open de 1986, Open d’Australie de 1972, Wimbledon de 1977) au cours de cette période.

Elle a remporté 55 titres en simple, a atteint un sommet en carrière de n ° 2 et s’est retrouvée avec un record de victoires-défaites de 839–329.

2. Chris Evert – 1448 matchs

Joueuse dominante dans les années 70 et 80, Evert a remporté 18 titres du Grand Chelem entre 1974 et 1986.

L’icône américaine, qui a passé 260 semaines au sommet du classement, a remporté 154 titres et, incroyablement, n’a perdu que 144 de ses 1448 matchs pour un pourcentage de victoires de 89,99%.

1. Martina Navratilova – 1661 matchs

Vous ne pouvez jamais dire jamais, mais il est peu probable que le record de Navratilova soit battu de notre vivant.

La grande joueuse de tennis est devenue professionnelle en 1975 et n’a raccroché sa raquette qu’en 2006. Pendant ce temps, elle a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple, a passé 331 semaines au sommet du classement et a remporté 167 titres (un record de l’ère ouverte).

Elle a terminé sa carrière avec un record de victoires-défaites de 1 442–219 (86,8%).

