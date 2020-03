Top 100 avec plus de joueurs de plus de 30 ans dans Tennis 2020

La longévité qui prévaut dans le Circuit ATP Il est palpable depuis des années, mais une statistique n’aurait jamais pu le montrer avec plus de force. Pendant longtemps, il a été clairement apprécié que la performance des joueurs à trente ans non seulement ne diminue pas, mais augmente. L’amélioration de la préparation physique et de la nutrition a donné lieu au fait qu’à 30 ans, chaque joueur de tennis se sent jeune et a le sentiment que le meilleur de sa carrière est encore à venir. Stan Wawrinka, David Ferrer, Feliciano López, John Isner ou Gael Monfils Ce sont des exemples clairs de la façon dont le fait de tourner les années est un avantage concurrentiel important lorsqu’il s’agit d’acquérir de l’expérience. Tous ont atteint le meilleur moment de leur carrière quand il y a cinq ans, les joueurs de tennis ont pensé au retrait et démontrent que la durée de vie utile des joueurs de tennis a été prolongée.

Des flots d’encre ont coulé sur l’incapacité des jeunes talents à affronter un relais générationnel et à filtrer parmi les meilleurs, mais non seulement Big3 a réussi à se perpétuer dans l’élite. À son niveau correspondant, beaucoup ont trouvé “El Dorado” dans la trentaine et utilisent leur expérience remarquable pour arrêter la trajectoire ascendante de nombreux jeunes. Dans une requête rapide vers le top 100, il est clair comment les données accompagnent les sensations. Un tiers des 100 meilleurs joueurs du monde (33 joueurs au total) ont 30 ans ou plus. Les plus anciens sont Roger Federer et Feliciano López, âgé de 38 ans, et jusqu’à quatre joueurs de tennis âgés de 35 ans ou plus (Gilles Simon, Andreas Seppi, Philipp Kohlschreiber et Fernando Verdasco). En outre, il faut se rappeler qu’en dehors de ce groupe restreint, il y a des joueurs de tennis comme Juan Martin Del Potro ou Andy Murray, qui, au cas où ils ne seraient pas blessés, assureraient d’augmenter encore la présence d’une trentaine d’années dans le top 100.

Des données froides et glacées qui ont un impact beaucoup plus important par rapport à la situation Classement ATP les années précédentes et, surtout, la tendance. En mars 2015, il y avait 27 joueurs de tennis dans cette tranche d’âge parmi les 100 premiers, en 2010 seulement 17, en 2005 le nombre tombe à 14, alors qu’en 2000, seulement 7 joueurs de tennis parmi les meilleurs étaient 30 ou plus.. Absolument impressionnante la nette tendance qui a été suivie, qui ne fait que réaffirmer l’idée de l’énorme qualité de toute une génération, qui s’accroche encore aujourd’hui à l’élite. En regardant l’âge maximum des joueurs, l’augmentation du caractère durable du tennis est également clairement visible.

Dans 2015 Il n’y avait que deux joueurs de plus de 35 ans: Ivo Karlovic et Radek Stepanek. Encore plus remarquable était le thème 2010, lorsque les joueurs de tennis les plus vétérans du top-100 étaient Raine Schuettler et Nicolas Lapentti, 33 ans, occupant les deux positions très en retrait. Dans 2005, Andre Agassi Il était toujours compétitif à 35 ans et faisait partie du top 10, mais en dehors de l’Américain, seuls 13 autres joueurs de tennis figuraient dans le top 100 et aucun n’avait plus de 33 ans. Revenir à 2000, au début du siècle, la situation est flagrante. Cédric Pioline Il était le seul dans la trentaine dans le top 40, et un seul autre joueur de tennis dans cette tranche d’âge était dans le top 50: Francisco Clavet, 42 du monde avec 31 ans. Le plus ancien à cette date était Ronald Agenor, qui à 35 ans était classé 89 au classement. Il est clair que nous sommes au meilleur moment de l’histoire du tennis moderne pour les vétérans, avec la longévité à son apogée.

