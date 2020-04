Tournoi de solidarité WTA à Mollet

Le directeur du groupe de compétition de tennis CMC Competition et entraîneur de la Russe Daria Kasatkina, Carlos Martínez, a organisé un tournoi de tennis caritatif fin juillet à Mollet del Vallès (Barcelone) pour préparer le retour sur le circuit WTA après la crise provoquée. en raison de la pandémie de coronavirus, à laquelle dix «Top 100» se sont inscrits jusqu’à présent.

20/04/2020 à 21:39

“Je forme actuellement Daria Kasatkina, numéro 66 de la WTA, et j’ai vu que l’un des problèmes que nous aurons lors de l’ouverture du circuit sera le manque de tournage et de matchs compétitifs. Nous n’avons pas pu nous entraîner pendant plusieurs jours et ce sera un frein au retour à la compétition. Mais pas seulement pour mes joueurs, mais aussi pour le reste du circuit “, a déclaré Martínez.

Avec cette compétition, l’entraîneur espère que les joueurs pourront achever leur préparation pour le retour du circuit. “Je tiens à remercier tous les signes de soutien et de prédisposition des joueurs et de leurs entraîneurs à participer au tournoi. Pouvoir affronter les meilleurs joueurs du circuit est toujours un encouragement, et plus encore en ce moment. De plus, ils sont conscients que derrière il y a une bonne cause de solidarité “, a-t-il expliqué.

Parmi les joueurs intéressés à participer figurent 10 des «Top 100» du circuit WTA, ainsi que 20 joueurs qui figurent parmi les 400 meilleurs joueurs du classement mondial. L’Espagnole Carla Suárez, Sara Sorribes et Paula Badosa, l’Italienne Sara Errani, la Tchèque Marie Bouzkova, la Suisse Jil Teichmann, la Russe Daria Kasatkina, la Néerlandaise Arantxa Rus, la Serbe Nina Stojanovic et l’Ukrainienne Katerina Kozlova ont rejoint la rendez-vous.

Le tournoi est prévu pour fin juillet, mais toutes les conditions dépendront de l’évolution du calendrier. “Ni les dates ni les joueurs ne sont confirmés à 100%, ni la surface, car, si l’US Open n’est pas définitivement disputé, nous passerions à la terre battue si Roland Garros est retenu”, a-t-il souligné.

La compétition se déroulera au Mollet Tennis Club et se jouera au format «Round Robin», assurant ainsi «un minimum de 7 matchs pour chaque joueur». Les joueurs de tennis seront encadrés en quatre groupes de huit joueurs; les deux premiers de chaque groupe joueront les quarts de finale, où ils se rencontreront en huitièmes de finale jusqu’à la finale. Les matchs se joueront au meilleur des trois sets, avec le «super tie-break» dans le dernier.

Il aura également un caractère “solidaire” et tous les bénéfices iront “à une bonne cause”. “Les joueurs le savent aussi. Nous sommes un petit club et le peu d’argent que nous pouvons collecter sera entièrement consacré à une cause caritative. Nous discuterons avec le conseil municipal pour décider où nous allons l’affecter. J’espère que nous pourrons tous apporter une grande contribution”, a déclaré Martinez. .

