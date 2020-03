Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde du tennis. Si nous vous informions il y a quelques jours que le tournoi de Charleston avait été suspendu par cette épidémie, il y a quelques heures nous apprenions que le tournoi Stuttgart il ne sera pas non plus contesté. Jusqu’à présent, la WTA n’a publié aucune déclaration à cet égard sur la suspension de toutes les activités de tennis pendant six saisons, comme l’a fait l’ATP. Nous verrons comment tout se terminera.

