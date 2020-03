Tournois de tennis en ébullition après l’annulation d’Indian Wells 2020

L’Indian Wells 2020 a été annulé en raison d’une urgence de santé publique après qu’un cas de coronavirus a été confirmé dimanche dans la vallée. Cependant, les craintes du coronavirus ont-elles conduit à l’annulation de plus de tournois sur le calendrier du tennis?

Le monde du tennis est confronté à l’impact de l’épidémie de coronavirus après l’annulation des plus grands événements sportifs du monde. Par la suite, l’annonce majeure a soulevé des inquiétudes quant à l’annulation d’autres grands tournois de tennis dans les semaines à venir.

Le danger de l’Open de Miami 2020 est annulé

L’épidémie de coronavirus a déjà conduit à l’annulation de divers événements dans la ville de Miami. L’ultra festival de musique qui rassemble environ 55 000 personnes par jour à Bayfront Park a été annulé. Il devait se dérouler du 20 au 22 mars et sera repoussé à mars 2021. De plus, le festival de musique Calle Ocho, qui rassemble des milliers de fans à Little Havana, a également été annulé le 15 mars.

Le Miami Open 2020 est confronté à des problèmes similaires pour rassembler un large public. L’année dernière, le tournoi a enregistré une fréquentation totale de 388 734 spectateurs. Alors que le coronavirus entraîne d’autres annulations dans la ville, l’Open de Miami semble également sur le point d’être suspendu.

“L’intention est toujours que Miami fonctionne”, a déclaré le PDG de la WTA, Steve Simon. «C’est évidemment dans deux semaines. Mais en ce moment, notre approche est que nous prévoyons de gérer tous nos événements à venir et de mettre toutes les précautions en place. Mais nous continuerons évidemment à travailler de très près avec l’événement et nous devrons surveiller toutes les situations. »

Coronavirus affectant les tournois de tennis en Italie et à Monte-Carlo

Le monde du tennis s’installe en Europe en avril pour la saison de terre battue. La saison d’argile comprend également l’Open d’Italie à Rome en mai. Avec 366 décès confirmés, l’Italie est le pays le plus touché par les coronavirus après la Chine. Le pays a verrouillé sa région du nord de la Lombardie, qui comprend Milan, et 14 provinces voisines dimanche jusqu’au 3 avril.

L’Open d’Italie 2020 est prévu du 10 mai au 17 mai. Cependant, la situation actuelle ne semble pas agréable. Par la suite, le tournoi est susceptible de subir un revers majeur en raison des circonstances prévues.

D’autre part, le Monte-Carlo Masters 2020 semble également sur le point d’être annulé car la ville est située à la frontière de l’Italie.

Un coronavirus menace les Jeux olympiques de Tokyo 2020

La plus grande question sur le calendrier sportif 2020 reste les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La prestigieuse compétition devrait commencer le 22 juillet. Les organisateurs de l’événement envisagent déjà une option de compétitions sans fans. Cependant, les Jeux olympiques risquent toujours d’être annulés.

Le swing asiatique qui démarre à partir de septembre comprend des tournois principalement au Japon et en Chine. Ces tournois ont le potentiel d’être annulés avec le COVID-19 répandu dans les pays.

Il y a eu un décrochage mineur avec d’autres tournois tels que le Barcelona Open 2020. Le tournoi devait avoir sa présentation ce mardi. Cependant, il a été officiellement reporté en raison de la menace imminente du Coronavirus.

«Il est trop tôt pour spéculer sur ce qui arrivera aux autres tournois qui suivront. Nous continuerons de suivre de près la situation. La santé et la sécurité seront toujours prioritaires », a déclaré le PDG de la WTA, Steve Simon, au Times.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion