Tournois et joueurs du Circuit national de tennis Fédération espagnole de tennis

La Fédération Royale Espagnole de Tennis (RFET) a conçu un circuit national de six tournois pour les joueurs de tennis espagnols à l’intérieur du «Top 100» de l’ATP ou de la WTA, avec un autre Indépendant pour les joueurs jusqu’à 500 dans leur classement, ce qui serait réalisé si le gouvernement donne le feu vert et sans coïncider avec les tournois internationaux.

Les les joueurs du «Top 100» de l’ATP ou de la WTA, les circuits professionnels de tennis masculin et féminin pourraient ainsi disputer une série de 6 tournois, qui se dérouleront du vendredi, samedi et dimanche, au sein d’un circuit national, avec des carrés de 8 joueurs.

Pour ceux qui se trouvent jusqu’au numéro 500 de l’ATP ou de la WTA, un circuit national de 12 tournois (circuit IBP) serait créé, avec des prix et des bourses accrus pour certains joueurs pour chaque participation.

“Le conseil d’administration de la RFET a approuvé un budget extraordinaire de 600 000 euros pour aider les différentes classes qui composent le tennis. L’une des mesures sera de renforcer la concurrence au niveau national dans les catégories masculines et féminines “, a révélé la RFET.

Ces tournois nationaux auraient lieu avec l’approbation du gouvernement espagnol, en fonction des restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Ils n’auraient lieu que tant que les tournois internationaux ATP, WTA et ITF n’auraient pas repris, et la présence du public serait soumise aux règlements édictés par l’Exécutif.

“La fédération a eu une magnifique initiative pour aider le tennis espagnol et le faire traverser le pays. Revenir dans les clubs et rapprocher le tennis de haut niveau là où nous ne sommes pas revenus il y a des années me semble bon. Dans mon cas, j’ai hâte de retourner dans des clubs où Je me suis fait des amis et j’espère que cela servira à réactiver le tennis au niveau national “, a déclaré le joueur de tennis. Roberto Bautista en référence à cette initiative.

Pour sa part, Feliciano López Il a reconnu qu’il était temps de “se réinventer”. “L’initiative de la fédération en ce sens est assez belle. Espérons que ce petit circuit pourra être fait, que nous pourrons concourir petit à petit et que nous pourrons emmener le tennis dans de nombreux endroits en Espagne qui n’ont pas vu de joueurs du plus haut niveau”, a-t-il prédit.

Un autre membre régulier de l’équipe espagnole de Coupe Davis, Pablo Carreño, voit “très loin” de revenir concourir sur le circuit ATP. “Dans le cas où cela ne pourrait pas être repris, ce qui semble compliqué, tout ce qui est en compétition, même à un autre niveau, serait très intéressant”, a-t-il assuré.

Le RFET a également approuvé une aide directe aux joueurs situés entre 90 et 500 du classement international. “Ces subventions sont soumises à la décision de l’ATP, de la WTA et de l’ITF à cet égard par rapport aux acteurs de ce classement”, a précisé la fédération.

En revanche, le total des Bourses 2020, un montant de 525 000 euros d’aide directe – le chiffre le plus élevé jamais accordé par cet organisme – aux jeunes joueurs les plus marquants.

