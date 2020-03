Tous les championnats de slam de Roger Federer pointent dans une vidéo touchante

Roger Federer du début à aujourd’hui. 103 titres remportés dans sa carrière, de Milan Indoor en 2001 à Swiss Indoor en 2019. Au milieu, en 19 ans de carrière, te Swiss Maestro a remporté 20 tournois du slam (8 Wimbledon, 6 Open d’Australie, 5 US Open, 1 Open de France), ce qui reste à ce jour un record.

Mais pas seulement: il a également remporté 6 finales ATP, 28 ATP Masters 1000, 24 ATP 500 et 25 ATP 250, ainsi qu’une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012. Records, victoires, gloire, défaites, douleur: une carrière qui dépasse la barrière du sport, faisant de Federer une véritable icône à travers le monde, ambassadeur du sport et de ses valeurs les plus importantes.

A 38 ans, le Suisse Maestro poursuit toujours de nouveaux records, de nouveaux titres et de nouvelles victoires. Il reviendra sur le terrain pour la saison de gazon avec deux buts principaux: Wimbledon et la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans cette vidéo touchante, Roger Federer remporte 20 points aux championnats Slams.