Tous les événements sportifs, y compris l’Open d’Australie, devraient être annulés

L’ancien gardien de but australien et l’un des experts actuels de Fox Sports, Mark Bosnich, a déclaré que tous les événements sportifs en Australie, y compris l’Open d’Australie, devraient être annulés en raison des feux de brousse qui ont gravement touché le pays.

Selon certaines informations, 26 personnes ont perdu la vie et environ 500 millions d’animaux sont morts dans les incendies qui ont touché l’Australie depuis septembre, mais n’ont été mis à l’honneur du monde que ces dernières semaines.

Certains matchs de cricket ont été annulés tandis qu’un événement Challenger de tennis de niveau inférieur a été déplacé en raison d’une fumée excessive. Pour l’instant, Tennis Australia a déclaré qu’il n’était pas prévu de retarder le tournoi et les officiels ont établi des plans d’urgence pour garantir la sécurité des joueurs.

S’adressant à Sky Sports, Bosnich, 47 ans, a déclaré: «Ce fut une catastrophe absolue, une véritable catastrophe, une catastrophe que je n’ai jamais vue depuis tout le temps que j’ai passé ici en Australie. Les gens ont tout perdu, y compris leur vie.

Plus de six millions d’hectares ont été détruits et sont en cours. L’air ici à Sydney … vous ne pouvez le voir qu’à environ 300 mètres. Personnellement, je suis toujours d’avis que quand il y a une telle catastrophe (comme celle-ci), tout le reste devrait à peu près s’arrêter.

Nous avons eu le débat sur le feu d’artifice pour le réveillon du Nouvel An et pourquoi les gens souffrent tellement, je crois que le moins que vous puissiez faire est d’arrêter. Mais comme on me l’a fait savoir, il y a des gens qui viennent de tout le pays et du monde avec des tarifs et des hôtels prépayés. C’est très difficile parce que c’est sans précédent et les gens souffrent vraiment. ”