Tous les points de match de Slam de Maria Sharapova

Maria Sharapova officiellement retirée du tennis, mais ses buts restent inoubliables. Adorée de ses nombreux fans, Masha était une véritable icône, à la fois grâce à ses compétences sur le court et à sa beauté. Au cours de sa carrière, elle a remporté 36 titres, dont 5 slams.

Le premier triomphe en Majeur est intervenu sur les pelouses de Wimbledon, contre Serena Williams, en 2004. Elle a ensuite remporté l’US Open 2006 contre Justine Henin, l’Australian Open 2008 contre Ana Ivanovic et le French Open 2012 et 2014, respectivement contre Sara Errani et Simona Halep.