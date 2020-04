Tout ce que nous avons à faire est de nous adapter

La n ° 24 mondiale Donna Vekic, de Croatie, dit qu’elle s’est adaptée à la vie en quarantaine et passe son temps à étudier le français, à cuisiner, à promener son chien et à rattraper son retard sur les films et les séries télévisées. Dans une interview accordée aux médias croates Jutranji List, le quart de finaliste de l’US Open, basé à Monte-Carlo, déclare: “Étude française, je cuisine, le soir je me promène avec le chien, je regarde des films et des séries télévisées .

Je fais des choses que je n’ai pas le temps de faire quand je suis dehors, mais les matchs me manquent. La compétition me manque, l’adrénaline du match, les sensations que l’on ressent après une victoire. Cet arrêt est un choc pour moi et mon équipe, les gens avec qui je vis pendant 45 semaines par an.

Je n’ai pas passé beaucoup de temps à la maison depuis l’âge de dix ans. La situation est vraiment étrange, mais c’est tout. J’essaie de faire le meilleur usage du temps, même pour être avec ma famille. Il nous suffit de nous adapter. “Vekic se dit déçue de l’annulation des championnats de Wimbledon, même si elle s’attendait à la même chose.

“Même si nous savions que cela allait probablement être annulé, quand nous sommes arrivés, nous avons tous été déçus. Et puis c’est vrai, Wimbledon est mon tournoi préféré. Je n’ai pas encore pleinement accepté le fait que cette année ne sera pas le cas, mais c’est la situation partout, pas seulement dans le monde du tennis.

Nous avons perdu tous les événements sur l’herbe, une surface sur laquelle j’aime beaucoup jouer. J’essaie de rester positif. Je ne pense pas que nous jouerons plus cette année, même si je me rends compte que c’est possible. Personne ne sait ce qui va se passer, mais j’ai toujours l’espoir que nous commencerons à la mi-juillet et que la tournée américaine est réalisable.

Bien que la situation s’aggrave de plus en plus juste au cours de cette période. Le fait est que le circuit ne pourra pas redémarrer tant qu’il y aura des restrictions de voyage. Le tennis n’est pas comme le football, où vous pouvez réfléchir à la façon de terminer le championnat dans votre pays.

Si les joueurs ne peuvent pas aller en Amérique et vice versa, ou en Asie, rien ne peut être fait. “La Croate dit qu’elle essaie de rester en forme pendant cette période et pense qu’elle est prête à courir un semi-marathon après tout ce qu’elle a fait sur le tapis roulant.

«Ce sera une situation très spéciale. Nous savons déjà que nous serons «absents» pendant quatre mois, mais pour moi, c’est quelque chose de complètement nouveau. J’essaierai de m’adapter et d’être aussi préparé que possible, même s’il m’est difficile de dire quel sera le plus gros problème.

Bien sûr, ils ne nous diront pas “Dans une semaine, il y a un tournoi”, nous aurons donc suffisamment de temps pour nous préparer et, du point de vue de la condition physique, nous continuerons à travailler pour le maintenir. Je cours beaucoup pendant cette période, chez moi j’ai le tapis roulant et je pense que je pourrais courir le semi-marathon d’Osijek!

J’ai toujours aimé dormir, peut-être un peu plus pendant cette période. Je me réveille vers neuf heures, puis bois tranquillement un café, je ne suis pas pressé. Ensuite, je fais de la formation, puis le déjeuner. Je vais le faire moi-même. J’aime cuisiner, généralement je n’ai pas le temps ni l’opportunité, surtout quand nous sommes autour de tournois et que nous mangeons toujours dans des hôtels ou des restaurants.

Je cuisine spontanément, à mon arrivée, la plupart du temps à partir de recettes de ma grand-mère et de ma maman. Du coup, essayer de rendre les plats les plus sains possible, changer certains ingrédients, et j’aime ça. ”