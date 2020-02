Tout ce que vous devez savoir sur la routine d’entraînement de Novak Djokovic

La routine d’entraînement de Novak Djokovic l’a aidé à devenir l’un des athlètes les plus aptes au monde. Dans la scène sportive d’aujourd’hui, aucune conversation sur la forme physique ne peut être conclue sans parler de la star serbe.

En fait, son régime de fitness a souvent été comparé à des athlètes comme Cristiano Ronaldo et Michael Phelps.

Naturellement, cela invite beaucoup d’attention à sa routine d’entraînement. Qu’est-ce que Novak fait différemment des autres pour devenir la bête qu’il est?

Novak avait révélé certains de ses secrets dans son livre Serve to win.

Savoir plus – Novak Djokovic révèle le joueur de tennis parfait

Explorons certains éléments de sa routine d’entraînement et découvrons si un corps humain normal peut en tirer parti.

Quelle est la particularité de la routine d’entraînement de Novak Djokovic?

La routine d’entraînement de Novak Djokovic n’est pas très différente de celle d’un athlète régulièrement performant. Cependant, ce qui fait la différence, c’est sa capacité à faire un effort supplémentaire.

Élongation

Djokovic fait une routine d’étirement complète à chaque fois qu’il sort sur le terrain. Cela ne change pas, même pour les matchs de faible priorité, comme les événements caritatifs.

Il commence par un peu de course à pied légère ou de vélo stationnaire jusqu’à ce que son corps soit chaud. Après cela, il passe à une routine d’étirement dynamique.

Djokovic recommande à ses lecteurs de faire 10 à 20 répétitions de certains exercices comme échauffement, sans se reposer entre les deux. Ce sont des crics sauteurs, des genoux hauts, des coups de pied hauts, des poussées accroupies, une fente avec courbure latérale, une fente arrière avec portée arrière, une fente côte à côte basse, des ischio-jambiers inversés et des vers pouces.

Récupération musculaire

World No 1 utilise les meilleures installations du monde pour aider à la récupération musculaire. L’un d’eux est une masseuse qui l’aide au quotidien. Cependant, Novak comprend que cela pourrait ne pas être possible pour tout le monde.

Savoir plus – Logo de Novak Djokovic – Signification et signification

Pour cette raison, un rouleau en mousse est recommandé. Novak recommande un ensemble de rouleaux pour exécuter cette fonction. Ceux-ci sont –

Rouleau ischio-jambiers

Rouleau des fessiers

Rouleau de bande informatique

Rouleau de veau

Rouleau de quadriceps et fléchisseurs de hanche

Rouleau au bas du dos

Rouleau dans le haut du dos

Omoplates

Yoga

Le yoga est une partie très cruciale de la routine d’entraînement de Novak Djokovic. Il recommande le yoga comme moyen de se détendre juste après une séance d’entraînement. En fait, cela peut également être fait avant de se coucher le soir.

Oeuf en forme de pod

C’est un joyau de la formation de Novak qui pourrait ne pas être accessible à l’homme du commun. Novak utilise une cosse d’oeuf de fitness de 100 000 $. Mais que fait-il?

Il vous suffit de vous placer à l’intérieur du pod et cela stimulera un entraînement intense. Il ajoute des cellules sanguines riches en oxygène à l’organisme. Non seulement cela, il extermine l’acide lactique et d’autres déchets créés naturellement au cours des séances d’entraînement passées.

Plus important encore, il aide votre corps à stimuler un entraînement intense sans le fatiguer.

La chronologie de sa routine

Nous avons également une ventilation chronologique de la routine d’entraînement Novak Djokovic pour vous.

Djokovic commence sa journée avec environ 20 minutes de yoga. Postez ceci, il mange le petit déjeuner. Il se rend ensuite au tribunal avec un partenaire d’entraînement pendant une heure et demie. Novak fait également des étirements pour se rafraîchir. Par la suite, il prend le déjeuner et fait une séance d’entraînement d’une heure en utilisant des poids ou des bandes de résistance. Il prend une boisson protéinée immédiatement après pour faciliter la récupération. Après cela, il part pour une autre séance de frappe de 90 minutes et s’étire encore une fois pour se refroidir.

Que pensez-vous de la routine d’entraînement de Novak Djokovic?