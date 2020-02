Tout ce que vous devez savoir sur la routine d’entraînement de Rafael Nadal

La routine d’entraînement de Rafael Nadal a été un sujet de curiosité pour ses fans et pour les amateurs de fitness. Le taureau espagnol fonctionne comme une machine sur le terrain et a un physique incroyable. Malgré de multiples blessures qui lui ont causé des obstacles, Rafa a réussi à être en forme.

Cela étant dit, explorons le mantra de remise en forme de l’un des athlètes les plus en forme dans le sport.

Que savons-nous de la routine d’entraînement de Rafael Nadal?

Le programme d’entraînement Rafa Nadal comprend un entraînement intensif en force pendant la pré-saison et un travail léger pendant la saison régulière. La majorité de ses prouesses physiques est due aux heures passées sur le terrain.

Ceci est une ébauche de la routine de Rafael quand il est hors saison –

8 h 30 – Réveillez-vous et prenez le petit déjeuner

9h30 – entraînement sur les courts de tennis

13 h 30 – la pratique se termine, le temps libre commence

16h30 – entraînement au gymnase

Comment Rafa commence-t-il avec sa formation?

Il commence par une plateforme vibrante qui contracte les muscles 30 à 50 fois par seconde. Cela aide à la circulation sanguine, à la flexibilité et à l’amplitude des mouvements. Pour un joueur comme Nadal, c’est plus crucial car cela aide à réduire les temps de récupération des blessures.

Il alterne travail de groupe et poses diverses sur la plateforme vibrante.

Utilisation de bandes élastiques

Nadal commence à travailler avec des bandes de résistance après plusieurs minutes sur la base vibrante. Il tire d’une main à la fois sur son corps et d’avant en arrière. Après cela, il saisit deux poulies et tire d’avant en arrière.

Ces pullies portent un surpoids d’avantage distinct. Premièrement, ils sont beaucoup plus transportables que les poids. Secondairement, la résistance variable permise par eux est plus élevée.

Le principal avantage de ces bandes est qu’elles aident à travailler les zones essentielles de l’épaule et de la coiffe des rotateurs. Ils le font plus efficacement que les poids libres.

Entraînement du corps de base

Cela consiste à se tenir ancré au mur par des bandes autour de ses genoux. Après cela, il fait une variété de pompes.

Le ballon d’exercice passe. Rafa y équilibre pour des redressements assis légers qui font travailler plusieurs muscles dans le cœur. De toute évidence, le bas du dos est travaillé de manière plus pénible à cause du ballon, par rapport à une position assise régulière. En fait, il utilise également le ballon pour faire une planche. Il y parvient en posant ses coudes sur le sol tandis que ses pieds sont élevés et reposant sur le dessus du ballon.

L’entraînement de base se termine sur une note légère. Cela se fait en jouant une partie de catch avec son entraîneur, en utilisant un médecine-ball. Avec cela, Rafa prend soin de tourner complètement son corps à chaque lancer. Cela arrive à fortifier les muscles qui seront utilisés plus tard dans la semaine ou le mois.

Conclusion de l’entraînement

Enfin, la routine d’entraînement de Rafael Nadal se termine par une série d’étirements. Rafa considère cela comme la clé de sa condition physique globale.

Son thérapeute personnel l’étire tous les jours, travaillant différents muscles à chaque point compte tenu de l’exigence de la période.

Nadal étire davantage le bas de son corps pendant la saison sur gazon en raison des faibles rebonds qui résultent des dérapages sur l’herbe.

Avec cela, nous arrivons à la fin de sa routine d’entraînement. Vous savez maintenant pourquoi Rafa est une machine sur le court de tennis.

