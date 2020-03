Tout ce que vous devez savoir sur l’amitié de Serena Williams et Meghan Markle

Serena Williams et Meghan Markle seront toujours les porteuses du flambeau des femmes de couleur. Malgré les difficultés rencontrées dans une société américaine à polarisation raciale, les deux sont devenus des pionniers dans leurs domaines respectifs.

Alors que Serena est devenue une star légendaire du tennis, Markle était le visage de la série télévisée emblématique «Suits». Markle a également épousé le prince Harry et est devenu membre de la famille royale britannique. Cependant, tous deux sont également des amis extrêmement proches depuis longtemps.

Ils ont été les uns avec les autres à travers l’épaisseur et la minceur. En fait, ils ont fait partie des grands moments de la vie de chacun. Que ce soit Meghan assistant au grand match de Serena ou Serena assistant au mariage royal.

Savoir plus – «Par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout» – Serena Williams ne peut plus accepter la mise en quarantaine des coronavirus

Quand et comment Meghan Markle et Serena Williams se sont-elles rencontrées?

Meghan et Serena se sont rencontrés pour la première fois lors d’une soirée du Super Bowl en 2010. Le duo a immédiatement commencé et a entamé un voyage qui s’est prolongé pendant des années après. En fait, Meghan a décrit leur première rencontre sur son blog intitulé The Tig.

“Prendre des photos, rire à travers le match de football du drapeau, nous jouions et bavardions non pas sur le tennis ou le théâtre mais sur de bonnes choses girly à l’ancienne.”

Comment les deux se sont-ils retrouvés dans la vie de l’autre?

Serena avait des mots spéciaux pour Meghan lorsque cette dernière a fait une apparition à Wimbledon 2017.

«Nous nous sommes toujours soutenus les uns les autres, nous venons d’être là pour beaucoup».

Meghan est apparue à Wimbledon 2018. Serena a expliqué comment la présence de Meghan la motivait.

“Chaque année depuis quelques années (Meghan) vient à Wimbledon et m’a soutenu”.

En fait, il est dit que Meghan a rencontré le prince Harry à Londres en 2016 lorsqu’elle était là pour soutenir Serena Williams. Encore une fois, en 2019, Meghan a applaudi son copain. Elle était assise aux côtés de Kate Middleton et de la sœur de Kate, Peppa.

Cependant, le point culminant de leur camaraderie a été lorsque Serena et son mari Alexis Ohanian sont apparus au mariage royal de Serena Williams. Serena s’est ouverte sur l’expérience exaltante –

«Pour vivre un moment aussi monumental en Angleterre, malgré tous les endroits, j’avais l’impression que nous regardions littéralement l’histoire.»

“Je pense que dans quelques années, nous allons regarder en arrière à ce moment et ça va être tellement historique.”

“Ce sera quelque chose que les gens n’oublieront jamais.”

Mais surtout, Serena a ajouté: «Je voulais juste que mon amie soit heureuse. Et je pense que c’est ce qui s’est passé. “

Savoir plus – Jeux olympiques de Londres 2012: la course d’or de Serena Williams

Serena Williams a accueilli Meghan Markle’s douche de bébé

Serena a co-organisé la baby shower de Meghan Markle à New York à la mi-février 2019. En fait, elle a organisé une célébration luxueuse mais calme dans le penthouse du Mark Hotel dans l’Upper East Side de Manhattan.

Il semblerait que Serena et Amal Clooney aient payé la totalité de la facture de l’événement. Ainsi s’élevait à environ 83 666 $.

Se soutenir mutuellement dans des moments désespérés

Serena était au point le plus bas de sa carrière après l’US Open 2018. Williams a connu une explosion infâme qui a été largement critiquée. Serena a révélé qu’elle s’était confiée à sa meilleure amie à long terme Meghan pendant cette période difficile.

Williams a déclaré à l’émission australienne The Sunday Project – “Nous nous connaissons depuis longtemps, mais nous nous appuyons vraiment beaucoup récemment”.

De toute évidence, les deux sont les meilleurs amis. Nous constatons souvent que les femmes au sommet seraient hostiles les unes envers les autres. Cependant, Serena et Meghan brisent ces stéréotypes en étant les piliers du soutien mutuel.