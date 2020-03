Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Challenger 50

Le format Challenger 50 est une toute nouvelle invention de l’ATP, se concentrant sur l’ajout d’événements précieux pour les joueurs de rang inférieur lors des tournois du Grand Chelem, des qualifications du Grand Chelem et d’autres semaines de l’ATP Challenger Tour de faible priorité. La semaine prochaine, nous organiserons la première compétition dans ce format, le Potchefstroom Challenger en Afrique du Sud. Mais quel est le prix, les tailles de tirage et qui peut jouer?

Format

La qualification pour un événement Challenger Tour 50 se compose de 24 joueurs qui se disputent six places dans le tableau principal. 20 des places du tirage au sort sont des acceptations directes de classement et les autres sont distribuées par les organisateurs sous forme de jokers. Le tableau principal d’un événement Challenger Tour 50 est composé de 32 joueurs. En dehors des 6 places de qualification susmentionnées, il y a au moins 22 acceptations directes (23 si aucune exemption spéciale) et 3 autres caractères génériques.

Les joueurs qui occupent des places entre 1-150 ne peuvent pas participer à un événement Challenger Tour 50. Cependant, il existe deux exceptions possibles. Un joueur classé entre 51 et 100 peut recevoir un joker s’il est de la même nationalité que l’événement, bien qu’il doive encore être approuvé par le superviseur de l’ATP. Un joueur classé entre 101 et 150 peut recevoir un joker approuvé par l’ATP quelle que soit sa nationalité.

Un événement ATP Challenger Tour a un prize pool minimum de 35000 $ / 30000 £ et c’est ce que nous devrions attendre de la plupart des tournois Challenger 50, avec cet engagement financier en place dans tous les tournois Challenger 50 actuellement prévus.

Que vient-il?

Le premier événement Challenger 50 a commencé aujourd’hui à Potchefstroom, en Afrique du Sud, à l’Université du Nord-Ouest. Il s’agit du premier événement Challenger organisé en Afrique du Sud depuis 2013, avec un événement féminin de 25K ITF qui se joue simultanément sur le même site. Jusqu’à présent sur le calendrier de l’ATP Challenger Tour 2020, quatre tournois supplémentaires ont été ajoutés à la liste:

Olimpia Tennis Classic (Brésil, deuxième semaine d’Indian Wells)

Internazionali di Tennis Citta dell’Aquila (Italie, qualification Roland Garros, Lyon, Genève)

Orlando Open (USA, première semaine de Roland Garros)

Troyes Challenger (France, la première semaine de Wimbledon)

Cependant, cela ne s’étend actuellement qu’en juin, avec d’autres tournois susceptibles d’être ajoutés au cours de l’année. Assurez-vous de suivre l’événement à Potchefstroom, le favori sera le récent finaliste du Bengaluru Challenger Benjamin Bonzi. Le Français a remporté un titre 25K ITF au même endroit cette semaine, battant Tobias Simon en finale. L’excentrique, mais toujours populaire Dustin Brown sera également en action alors qu’il poursuit son retour d’une blessure aux ischio-jambiers.

Photo principale:

Intégrer à partir de .