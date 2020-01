Tout ce que vous devez savoir sur le régime alimentaire de Rafael Nadal

Le régime alimentaire de Rafael Nadal est un mélange très équilibré de nutriments qui aide la star espagnole à rester en forme.

Rafa est l’un des plus grands noms du tennis. Être au calendrier pendant 12 mois par an nécessite beaucoup de travail en coulisses. Cela comprend une alimentation équilibrée et élaborer un plan compatible avec les exigences du sport.

Alors, que mange Rafael Nadal pour maintenir sa forme physique irréprochable?

Que savons-nous du régime alimentaire de Rafael Nadal?

Le régime alimentaire de Rafael Nadal peut être décrit en un mot – fruits de mer. Le Majorquin donne beaucoup de préférence aux fruits de mer dans la structuration de son alimentation et les mange tous les jours.

Il a déjà été cité comme disant «Toujours des fruits de mer» lorsqu’on lui a posé des questions sur son alimentation. Cela signifie que son alimentation va du poisson cuit à la vapeur aux boulettes de crevettes. Rafa mange de la viande mais n’aime pas le fromage.

Sans surprise, Rafael Nadal inclut une grande quantité de fruits et légumes dans son alimentation. De plus, il est un grand fan d’olives.

Eh bien, vous pensez peut-être, un joueur régulier comme Rafael Nadal mange-t-il la nourriture de nous mortels? Étonnamment, Rafa est un grand fan des aliments riches comme la paella et les chocolats. Cependant, il reconnaît que s’il consomme de la paella tous les jours, il ne pourra pas jouer au tennis.

Que consomme Rafael Nadal pendant le jeu? Eh bien, son truc de base est de rester hydraté en buvant beaucoup d’eau. De plus, l’Espagnol aime les boissons hypotoniques comme Recuperat-ion Sport. Son médecin dit que la boisson préférée de Rafa après un match brutal est l’eau de mer filtrée.

Voyons la répartition quotidienne du régime alimentaire de Rafael Nadal:

Petit déjeuner

Pain frais (riche en glucides, sans conservateurs nocifs), huiles d’olive (fournit une bonne graisse), jambon ibérique (aliment de base espagnol), jus d’orange (vitamine C)

Le déjeuner

Poisson, viande, olives, légumes frais, cannoli

Dîner

Paella, boulettes de crevettes, chocolat, cocktail, régime protéiné

Souhaitez-vous adopter le régime de Rafael Nadal?