“Tout est dans la vie” – Roger Federer révèle l’importance de l’éducation

Roger Federer a participé à l’un des matchs les plus attrayants de l’histoire récente du tennis contre Rafael Nadal. Les deux sont entrés en collision dans un match de charité au Cap avec 52 954 fans présents.

Mais plus que cela, le match a permis de récolter 3,5 millions de dollars de revenus pour la Fondation Roger Federer. La fondation travaille pour la noble cause de l’éducation des enfants africains.

La star suisse a révélé que l’éducation lui tenait à cœur en tant que cause sociale. C’est précisément la raison de son intérêt.

Qu’a dit Roger Federer?

Roger Federer a révélé que l’idée de travailler pour la cause spécifique de l’éducation lui venait de lui.

C’est ce que le maestro suisse devait rester –

«Cela vient de moi. J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec les enfants. Et pas seulement un doctorat, mais quelque chose avec une rencontre directe. De plus, la souffrance physique me touche trop. J’ai donc décidé de l’éducation. Avec la santé, c’est tout dans la vie. »

Federer a révélé qu’il n’était pas lui-même un très bon élève. Cependant, ce sont ses professeurs qui l’ont soutenu.

«Médiocre, je dirais. Mais j’ai toujours essayé très fort. Parfois, je me suis un peu fatigué d’être assis et d’écouter. Ensuite, ils ont dû utiliser toutes leurs astuces de motivation pour continuer. »

Le site Web de la fondation dévoile l’organisation en tant qu’organisme de bienfaisance travaillant en collaboration avec des organisations locales. En Afrique, il travaille sur un modèle basé sur des objectifs cherchant à aborder des aspects importants de l’éducation de la petite enfance.

La situation est beaucoup plus participative qu’il n’y paraît car tous les acteurs impliqués sont inclus dans la discussion. Cela implique des suggestions des enfants, des parents et des enseignants.

C’est formidable de voir Federer travailler sur une initiative aussi incroyable. Redonner à la société après avoir atteint une certaine position dans la vie est une qualité appréciable. Roger Federer possède certainement cette qualité.