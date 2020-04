Tout est fini: le rideau tombe sur la lente marche vers la retraite de Tommy Haas

“C’est en quelque sorte ma nouvelle vie quand je suis à la maison à LA, ce qui ne me dérange pas … C’est amusant”, explique Tommy Haas à propos de sa routine confortable en dehors du domaine du circuit de tennis professionnel, qui le présente en train de transporter sa fille aînée, Valentina, vers et depuis l’école, et quand il se sent aventureux, l’étrange voyage de ski. À toutes les apparences, il n’y a rien de particulièrement inhabituel dans la façon dont la vie (semi) à la retraite traite Haas. Pourtant, l’histoire de son existence hors cour réconfortante au quotidien obscurcit les difficultés qu’il a traversées pour prolonger ses jours de jeu.

Après avoir gelé 2002 pour se réconcilier avec la mort de ses parents dans un accident de moto, Haas a été dépouillé de 2003, et de plusieurs autres morceaux de sa force, par blessure. Au cours de ses années au crépuscule, les blessures se sont multipliées; il en a été de même pour les visites au bloc opératoire. Au total, l’Allemand s’est remis de pas moins de neuf chirurgies tout au long de sa carrière, dont la plus récente qu’il a subie en avril 2016. C’est un petit miracle que Haas ait survécu 22 ans dans sa profession.

S’adressant aux médias californiens plus tôt ce mois-ci, Haas a fait une approximation proche d’une annonce de départ à la retraite en décrivant son éviction de Roger Federer du tournoi ATP 250 à Stuttgart en juin dernier comme le «dernier match que j’ai gagné en tournée».

Les paroles de Haas reviennent à admettre que la partie simple de sa carrière touche à sa fin, bien que, selon une source, il envisage de reculer sa date de retraite officielle pour accueillir une portion supplémentaire de jeu en double. Retarder la fin inévitable pendant au moins quelques mois de plus mettrait Haas en bonne compagnie: en avril, il sera éligible pour rejoindre le club ATP de quadragénaires actifs, qui est peuplé de spécialistes du double août comme Leander Paes et Daniel Nestor. C’est un objectif à viser.

La réadaptation des opérations à son épaule droite et un ligament du pied droit ont limité Haas à un horaire de jeu à temps partiel de 2014 à la mi-2017. Au cours de cette période, il a basculé sur le point de perdre la bataille prolongée pour maintenir sa carrière en vie, inspiré à poursuivre par le souhait de Valentina, sept ans, de «me regarder (son père) quelques fois alors que ma carrière de tennis arrive à sa fin », ainsi que la ferme détermination de quitter la tournée des célibataires selon ses conditions.

Sur ces deux points, Haas a atteint ce qu’il avait envisagé. Mais qu’en est-il du contexte général de sa carrière? Haas est-il allé aussi loin qu’il aurait pu dans son sport bien-aimé, comme l’un des nombreux attaquants de balle au talent fou qui jouissait rarement d’un bon état de santé?

Oui et non. Haas peut sans aucun doute être considéré comme malchanceux car son avancement vers les sommets les plus élevés de la réussite a été entravé par une chance pourrie. La capture d’une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2000, les demi-finales de l’Open d’Australie en 1999 et 2002 et la montée au n ° 2 mondial il y a seize ans ont montré le potentiel de Haas pour faire le tour du monde. Dans le contexte de ses perspectives jadis en plein essor, la tragédie qui a touché ses parents et les blessures qu’il a subies peu de temps après, n’auraient pas pu arriver à un pire moment.

Néanmoins, pendant la période où il a pu jouer à son meilleur niveau de manière constante, Haas a fonctionné en marge de la grandeur, manquant toujours de ce qu’il faut pour marquer durablement l’histoire du tennis. Cette période, aussi brève soit-elle, a coïncidé avec une ère de transition: l’interrègne entre le coucher du soleil de l’empire de Sampras et les étapes préliminaires de Federer vers la construction d’un héritage important.

Les trois premières années du 21e siècle étaient une période propice pour remporter un premier chelem – un exploit géré par Thomas Johansson, Marat Safin et Lleyton Hewitt (il en a remporté deux). Dans quelle mesure l’incapacité de Haas à emboîter le pas peut être attribuée à la mauvaise fortune, ou à l’échec de celui-ci dans les moments les plus importants, est une question ouverte.

Les matchs mémorables contre Federer et Novak Djokovic ont été dispersés au cours de la dernière décennie de la carrière de Haas. Commençant par ordre chronologique, Haas a menacé de jeter une clé dans les œuvres de Federer pour remporter un Grand Chelem de carrière à Roland Garros en 2009, prenant les deux premiers sets de leur rencontre de la quatrième manche sur le chemin de perdre en cinq contre le Français d’alors – Suisse sans titre.

Quelques semaines plus tard, Haas a devancé Djokovic pour remporter la victoire à l’Open Gerry Weber. En quarts de finale de Wimbledon la même année, Haas a enseigné à Djokovic l’art de la ruse sur tous les terrains, créant un 7-5, 7-6 (6), 4-6, 6-3 bouleversé sur la 4e tête de série. Puis, en 2012, Halle a de nouveau été le théâtre d’un triomphe de Haas; l’ennemi vaincu dans ce cas, Federer. L’année suivante, Haas reporta son attention sur les tourments de Djokovic. Sa victoire en sets consécutifs à l’Open de Miami 2013 est la plus récente de toutes sortes enregistrée contre Djokovic – le champion à six reprises – lors du match retour du Sunshine Swing.

Et cela nous amène à boucler la boucle, à la vue de Haas battant Federer à la MercedesCup, où tout fan de ce sport aurait du mal à supprimer un pincement de mélancolie. Jouant en tant que stratège magistral de la ligne de base et sorcier vulpin au filet, Haas a laissé comme cadeau d’adieu au tennis un instantané en trois sets de sa bravoure sans effort.

La victoire qu’il qualifie de dernière était autant une vitrine de deux des tacticiens les plus astucieux – et bien sûr, des praticiens techniquement sains du revers à une main – d’avoir honoré le jeu, car c’était un aperçu d’une rivalité alléchante qui n’a jamais germé . Chacun des cinq derniers matches de Haas – défaites face à Mischa Zverev, Bernard Tomic, Ruben Bemelmans, Facundo Bagnis et son compatriote Jan-Lennard Struff – a pâli en comparaison.

En 2016, Haas a assumé une responsabilité supplémentaire en tant que directeur du tournoi d’Indian Wells, un poste pour lequel il a été choisi par un ami fidèle et magnat des affaires milliardaire, Larry Ellison. Même si Haas s’occupe des tâches multiples qu’implique son nouveau concert, il consacre une partie de son temps à d’autres activités (en plus de skier et de jouer avec chauffeur).

Haas est terriblement bien qualifié pour le coaching, auquel il s’est essayé en janvier, travaillant avec Lucas Pouille sur une base de consultation. Bien que la collaboration ne se soit pas si bien déroulée – la malédiction pérenne de l’Open d’Australie de Pouille a frappé comme une défaite en quatre sets contre les Bemelmans susmentionnés – ma conviction reste intacte que Haas a le sens du tennis pour nourrir un diamant non poli dans un Hall of Famer. Si son nom ne doit jamais être inscrit parmi ceux des légendes, la meilleure chose à faire qu’il pourrait faire est d’en encadrer un à la place.