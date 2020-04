Tout événement par équipe avec Roger Federer, Nadal et Djokovic sera réussi

L’ancien membre de l’équipe australienne de Coupe Davis, Sam Groth, est disposé à organiser davantage d’épreuves par équipe au tennis. Dans la semaine d’ouverture de cette saison, la Coupe ATP a tenu son édition inaugurale. Novak Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a conduit la Serbie à remporter le titre alors qu’il était invaincu à la Coupe ATP.

La finale de la Coupe Davis et la Coupe Laver sont deux épreuves par équipes prévues cette année. “Je pense que vous avez une chance de le regarder. De toute évidence, les événements par équipe ont été réussis”, a déclaré Groth sur The First Serve.

Groth, un ancien numéro 53 mondial, dit que la présence d’un membre du groupe Big Three lors d’un événement d’équipe est une recette pour réussir. “Mais tout événement auquel joueront Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic va réussir”, a ajouté Groth.

Groth suggère également qu’avec le bon plan, même les événements d’équipe sans grands noms pourraient être un succès. “Je connais World Team Tennis cette semaine, ils ont annoncé 1 000 $ pour chaque joueur qu’ils avaient dans leurs livres. Je pense qu’avec une structure de tennis d’équipe où vous êtes employé par une organisation, cela vous donne plus de sécurité dans cet environnement.”

Évidemment, avec World Team Tennis, cette saison ne se poursuivra peut-être pas, mais ils ont cette sécurité avec leurs joueurs sous contrat. », A déclaré Groth. Plus tôt cette année, la Coupe ATP a connu une solide édition inaugurale. et la finale a été marquée par un affrontement à succès entre Djokovic et le numéro 2 mondial Rafael Nadal.