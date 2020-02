“Tout le monde pense que Roger Federer a toujours gagné, ce n’est pas vrai”

Roger Federer est l’un des athlètes les plus populaires même en dehors du tennis. Le champion de Suisse vient d’atteindre la demi-finale de l’Open d’Australie, où il a été battu par Novak Djokovic après avoir enregistré sept balles de match en quart de finale.

Le 20 fois champion du Grand Chelem a affronté Rafael Nadal dans une exposition caritative au Cap devant près de 52 000 spectateurs. Avant le match de Coupe de France mercredi avec Dijon, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a comparé les difficultés de son équipe à la domination perçue de Roger Federer dans le tennis: “Il faut accepter le contexte.

J’ai dit après [being eliminated by] Manchester United, “les gars, nous allons réessayer l’année prochaine” La phase de groupes, les 16 derniers, c’est comme ça. C’est la même chose pour le tennis. Tout le monde pense que Roger Federer a toujours gagné, mais ce n’est pas comme ça.

Nous sommes confiants, nous nous sommes améliorés. Nous avons un bon groupe. Je suis reconnaissant pour cette chance. Le premier match n’a jamais été un problème, tout le monde parlera du deuxième match. C’est du sport et cela doit rester du sport. On peut aussi dire que c’est de notre faute, avec les matches contre Barcelone et Man United.

Nous avons perdu ces matchs là-bas et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde soit super positif. Pour moi, cela ne change pas. Nous sommes ici tous les jours avec l’équipe, nous sommes très heureux d’être dans les 16 derniers. C’est un rêve pour tout le monde de jouer en Ligue des Champions avec un club comme le PSG.

Nous restons toujours positifs, vous ne pouvez influencer le contexte qu’en donnant tout ce que vous avez. Cela dépend de nous, nous ne nous laissons pas influencer de l’extérieur. ”