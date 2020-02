Tracy Austin conseille à Novak Djokovic de battre le record absolu de Roger Federer en Grand Chelem

L’ancienne numéro un mondiale Tracy Austin a donné un pourboire au Serbe Novak Djokovic pour battre le record absolu de Roger Federer en Grand Chelem. Djokovic, 32 ans, a remporté son 17e titre du Grand Chelem lors du dernier Open d’Australie et il est maintenant à trois titres majeurs du record absolu du Grand Chelem de Federer, âgé de 38 ans.

Mais Federer n’est pas le seul joueur à s’opposer à Djokovic pour remporter le record du Grand Chelem puisque Rafael Nadal, 33 ans, possède 19 titres majeurs. “À la fin de la journée, je pense que ce sera Novak”, a déclaré Austin sur la chaîne de tennis lors de l’Open d’Australie.

“Tout d’abord, il n’a pas eu beaucoup d’usure donc je pense qu’il a encore quatre ans. «Encore quatre années solides où il peut gagner sur n’importe quelle surface. «Quand Rafa est toujours là, Rafa est toujours le GOAT sur terre battue, mais je pense que Novak a déjà ce tête-à-tête contre Roger et contre Rafa.

“Le fait est que c’est le jeune homme qui a dû percer et chaque majeur qu’il a gagné, il a dû jouer contre Roger et Rafa.” Roger a eu une sorte de départ décalé où il a eu un couple avant l’autre. deux se sont impliqués dans ce trifecta tripartite.

“Je pense que cela a été le plus difficile pour Novak et, en fin de compte, je pense que c’est Novak qui va en avoir le plus”. Le prochain grand défi pour Djokovic sera de détrôner Nadal, 12 fois championne de l’Open de France, et de remporter son 18e titre du Grand Chelem à Roland Garros.