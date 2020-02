Tracy Austin: “Je vois Djokovic remporter à nouveau les quatre tournois du Grand Chelem”

Tracy Austin Il reste étroitement lié au monde du tennis et il est habituel de vérifier sa clarté lors de l’expression d’opinions. Celui qui était numéro 1 mondial et vainqueur de deux US Open (1979 et 1981) a révélé dans des déclarations recueillies par Tenniscircus sa perception de ce qu’il peut faire Novak Djokovic Dans les prochaines fois. “Novak est très bien physiquement et a montré qu’il peut gagner à la fois Roger et Rafa à plusieurs reprises. Je pense qu’il a quatre ans d’avance sur lui au plus haut niveau et va regagner tous les Grands Chelems, y compris Roland Garros, où il est encore meilleur” Rafa, mais il arrivera un moment où le Serbe pourra le vaincre “, a-t-il dit.

