Transformer la Rafa Nadal Academy en un campus hautement compétitif

Malgré le fait que les circuits ATP et WTA seront arrêtés, au moins, jusqu’au 13 juillet, le Académie Rafa Nadal par Movistar et l’Association des joueurs de tennis professionnels envisagent déjà un campus très compétitif afin qu’un grand nombre de joueurs de tennis, du circuit masculin et de la WTA, puissent utiliser et résider dans les installations appartenant au joueur de tennis des Baléares.

19/04/2020 à 11:02

CEST

En fonction de l’évolution de la pandémie de coronavirus, l’académie Manacor pourrait devenir un “campus pour les joueurs de haut niveau à résider, s’entraîner et rivaliser les uns avec les autres en jouant des matchs qui seront télévisés“La RNA Academy a déclaré dans un communiqué.

“Ces dernières semaines, nous avons mis nos installations à la disposition du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, dans le but de faire de l’Académie un lieu possible pour la tenue de rassemblements “, a-t-il déclaré. Carlos Costa, chef du développement des affaires de ladite Académie et directeur de Rafa Nadal.

“L’ATP a beaucoup aimé l’idée et étudie et évalue des formules pour la réaliser dans les prochains mois une fois que les circonstances idéales sont en place, la situation mondiale le permet et l’ATP connaît clairement les plans de son calendrier “, a-t-il également souligné.

LA CONCURRENCE AIDERA À MAINTENIR LE NIVEAU

Dans la déclaration officielle, il y a aussi des déclarations de lui-même Rafa. “Si dans les mois à venir, l’Académie peut aider d’autres joueurs professionnels, je suis ravi qu’ils puissent venir s’entraîner et aussi concourir. Bien que nous n’ayons pas eu de tournois à venir, je pense que nous allons nous affronter nous aidera à maintenir le niveau de reprise du circuit“

“L’étendue des installations permettrait également, si nécessaire, d’organiser une logistique respectant tous les protocoles de distanciation sanitaire et sociale”, a-t-il conclu. Côte, depuis l’académie avec 19 pistes rapides, sept courts en terre battue et une piste couverte.

