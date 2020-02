“Très haute intensité” – Rafael Nadal salue Dominic Thiem pour ses similitudes dans le jeu

Les experts du tennis prédisent que Dominic Thiem remplacera Rafael Nadal dans quelques années. En d’autres termes, “Thiem est le successeur de Nadal”, et il établit des parallèles avec l’Espagnol beaucoup plus que quiconque.

À la surprise de personne, Nadal, numéro deux mondial, perçoit également la même chose. Il sent que Thiem frappe le ballon de la même manière que lui. Ses coups droits sont aussi féroces que ceux de Rafa. Dominic place puissamment le ballon sur les deux flancs avec son revers d’une seule main. De plus, ses coups de fond servent d’arme offensive et défensive.

“Je pense que l’intensité que nous avons mise à chaque coup, nous avons mis une très, très haute intensité à chaque point, à chaque coup, et c’est quelque chose que j’aime chez lui et c’est quelque chose que j’ai fait pendant toute ma carrière”, a partagé Rafael Nadal à propos de l’Autrichien agressif sur le circuit ATP.

Dominic Thiem peut-il détrôner Rafael Nadal à Roland Garros?

Seuls deux joueurs du circuit ATP ont battu Nadal sur les briques broyées de Paris, Roland Garros. Et sans doute avec Thiem soutenant les longs rallyes de base, il est le prochain favori pour arrêter le «roi de l’argile» dans son arrière-cour.

Dominic Thiem et Rafael Nadal

Même cette année, comme toujours, Nadal est clairement le favori pour décrocher le titre de Roland-Garros. Mais apparemment, Thiem a la prouesse de l’arrêter sur la terre-battue parisienne. Jusqu’à ce jour, il a enregistré quatre victoires sur Rafa sur terre battue et l’a également battu lors d’un Grand Chelem.

L’admiration de Rafa pour Dominic

Sur le plan personnel, Rafa adore le tennis de Dominic et il est proche de lui. Lors de la finale de l’Open d’Australie 2020 entre Thiem et Novak Djokovic, Rafa était enraciné pour Thiem et il voulait que l’Autrichien fasse sa percée sur le grand terrain.

“Evidemment, oui (j’aurais préféré la victoire de Thiem). Je n’ai pas besoin d’être hypocrite, non? Il aurait été préférable pour moi personnellement que Thiem l’emporte », a déclaré Nadal.

Novak Djokovic et Dominic Thiem

Cependant, Thiem a échoué par deux matchs et a donné à Djokovic son 17e titre du Grand Chelem.