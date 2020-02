Trevor Noah: Merci Roger Federer, Rafael Nadal et tous ceux qui ont soutenu cette grande cause

Pour ceux dans le monde du tennis qui ne connaissaient pas le comédien Trevor Noah, après son apparition au Match en Afrique, ils le font sûrement maintenant. Noah faisait partie du match d’exhibition de célébrités en double lors de l’événement Match in Africa, où il s’est associé à Rafael Nadal contre Bill Gates et Roger Federer.

Noah est un comédien, écrivain, producteur, commentateur politique, acteur et animateur de télévision sud-africain et est actuellement l’hôte de The Daily Show, une émission de nouvelles satiriques américaine sur Comedy Central. Selon DispatchLive, Noah se souvient du Match en Afrique en disant que c’était l’une des meilleures expériences de sa vie.

«Dire que ce soir était un rêve devenu réalité est un euphémisme. Nous avons aidé à collecter plus de 3 millions de dollars (près de 45 millions de rands) pour stimuler l’éducation en Afrique. Nous avons établi un record du monde pour la plus grande participation à un match de tennis et j’ai pu jouer au tennis avec deux des meilleurs joueurs de tous les temps, tout en partageant le terrain avec mon ami et l’un des plus grands esprits de tous les temps.

Et tout cela s’est produit dans mon pays d’origine, l’Afrique du Sud. Merci Roger, Rafa, Bill et toutes les personnes qui ont soutenu cette grande cause. J’ai vécu mille rêves en une seule nuit! »Pour mémoire, ce sont Gates et Federer qui ont remporté le match de double même si le résultat n’a pas vraiment d’importance.

Le match a créé un record du monde de tennis pour la plupart des fans assistant à un match de tennis et les fonds récoltés iront à la Fondation Roger Federer, qui a organisé ces expositions dans le monde entier. C’était la sixième édition de la série d’expositions au cours des 10 dernières années et la première fois en Afrique du Sud, qui est également la patrie de la mère de Roger Federer.