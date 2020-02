Trevor Noah n’a pas fait savoir à sa mère qu’il traînait avec Roger Federer et Rafael Nadal

Le comédien africain à succès Trevor Noah, qui anime The Daily Show, n’avait pas dit à sa mère Patricia qu’il venait au Cap pour jouer un match d’exhibition aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et Bill Gates, même si sa maman vit en Afrique du Sud. .

Patricia avait imaginé que son fils était à New York pour faire son travail habituel en tant qu’animateur de «The Daily Show» avant de découvrir sur Internet qu’il était dans une toute autre partie du monde. Plus précisément, Noah participait à l’événement d’exposition organisé aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et Bill Gates au Cape Town Stadium.

Trevor, associé à Nadal, a perdu le match de double contre l’équipe ‘Gateserer’. Néanmoins, il a aidé la Fondation Roger Federer à atteindre un noble objectif. L’exposition a permis de recueillir plus de 3,5 millions de dollars pour les enfants défavorisés d’Afrique.

Même si le geste de Trevor de ne pas remarquer à sa mère son voyage dans son pays natal ne semble pas avoir trop endommagé sa relation déjà assez froide. “S’il vous plaît, comprenez qu’en tant qu’homme d’affaires, il ne peut pas toujours rendre compte à sa mère de ses mouvements.

Il ne s’agit pas de la relation “, a déclaré Patricia. “Il vit à New York et je vis ici en Afrique du Sud, je n’ai pas à être attaché à lui, il dirige son entreprise et je m’occupe du mien”.

conclut la mère. Patricia Noah est propriétaire d’une société immobilière et, même s’il y avait eu des rumeurs selon lesquelles elle se sentait abandonnée par son fils, elle est toujours fière de Trevor, écrit Sunday World.